Les sinistrés de l'incendie commencent à trouver le temps long

Le préfet de l'Aude, Christian Pouget rencontre des réfugiés au à la salle des Fêtes de Lézignan-Corbières, dans l'Aude, le 7 août 2025

"Hier, les chasseurs ont préparé du civet de sanglier pour les sinistrés": à Sigean, aux portes des Corbières audoises frappées par un incendie d'une ampleur inédite, élus et citoyens se mobilisent pour apporter un peu de réconfort aux sinistrés, qui commencent à trouver le temps long.

"Jusqu'à 17 de ces lieux d'accueil ont été ouverts par les mairies, soit concernées directement par les incendies, soit en solidarité pour accueillir les personnes ne pouvant pas retourner chez elles ou naufragées de la route", a indiqué le préfet de l'Aude, Christian Pouget.

"Malheureusement, on commence à avoir l'habitude. C'est la quatrième fois depuis début juillet qu'on déclenche le plan communal de sauvegarde", soulignait dans la matinée Michel Jammes, le maire de Sigean, une commune de 5.800 habitants qui en a accueilli entre 150 et 200 mardi soir dans son complexe sportif.

Fichier vidéo "Il s'agissait essentiellement des gens des villages des Corbières qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, les routes étant barrées, mais aussi des naufragés de la route, puisque l'autoroute a elle aussi été fermée", a aussi expliqué M. Jammes.

Menacée par le feu, l'A9 France-Espagne avait été fermée toute la nuit avant de rouvrir mercredi.

Dans la commune directement touchée par un précédent incendie en juillet, "les chasseurs sont venus spontanément préparer du civet de sanglier" et "un commerçant a rouvert son magasin pour que nous puissions acheter des bouteilles d'eau et le boulanger a travaillé pour nous fournir 300 croissants supplémentaires".

Jeudi, il ne restait toutefois plus qu'une poignée de sinistrés dans le grand hall des sports, que des agents municipaux commençaient à remettre en ordre.

Parmi eux, Caroline De Mee, une Belge de 48 ans, se prépare avec sa fille Kate, 19 ans, à retourner à l'écart du village de Fraisé-des-Corbières où elle gère cinq gîtes qu'elle a dû évacuer mardi soir dans l'urgence.

Des véhicules de pompiers près d'une zone forestière en feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025 AFP

"A 17H00, on a commencé à sentir la fumée, mais c'était loin, à 30 km. Puis il a commencé à pleuvoir des cendres. A 21H00, les flammes étaient devant chez nous et les braises nous tombaient sur les pieds. Là, on a compris qu'il fallait faire vite et on a évacué, avec les clients", explique Kate, qui a passé deux nuits dans le gymnase.

"On vient d'apprendre que la maison n'a pas brûlé, mais on va aller voir sur place", reprend sa mère. "Les gîtes vont fermer pendant une semaine, puis on avisera", ajoute Caroline De Mee.

"Patience"

De l'autre côté des Corbières, la salle des fêtes de Lézignan, commune de 10.000 habitants, a elle aussi accueilli près de "200 personnes en état de stress", explique Max Valette, le chef de la réserve communale de la Sécurité civile.

Des véhicules de pompiers près d'une zone forestière en feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025 AFP

Là aussi, il a fallu déployer dans l'urgence les lits de camp et dégoter un traiteur, qui a accepté de préparer un menu "saucisses poulet purée" pour tout le monde, ajoute M. Valette.

Une psychologue, qui y avait trouvé refuge, a offert ses services pour rassurer les plus angoissés, notamment les enfants, a expliqué le maire de la ville, Gérard Forcada.

Quarante-huit heures plus tard, quelques familles attendent toujours le feu vert pour rejoindre leur location de vacances ou leur camping, comme Thierry Goisbeault, 42 ans, sa femme Élise, 41 ans, et leurs trois enfants. Arrivés samedi au camping Le Pinada, sur la commune de Fabrezan, ils ont juste eu le temps d'emporter leurs papiers avant d'être évacués.

"À la salle des fêtes, on a rencontré d'autres sinistrés du camping et on a créé un groupe WhatsApp", relève Elise Goisbeault, qui aimerait tout de même retrouver son mobile-home.

Le préfet de l'Aude Christian Pouget flanqué du maire de Lézignan-Corbières (D), rencontre les membres du Comité municipal des incendies de forêt à Lézignan-Corbières dans l'Aude le 7 août 2025 AFP

"Je vous demande un peu de patience, c'est une grosse affaire", a déclaré Christian Pouget, venu rencontrer en fin de journée les sinistrés de Lézignan.

"On fait les choses progressivement. Il faut d'abord sécuriser le réseau électrique, dont des poteaux ont brûlé", a expliqué le préfet, en promettant de "refaire le point dans les meilleurs délais", sans s'engager plus précisément.