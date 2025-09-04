Limoges: trois "trésors nationaux" volés dans un musée de porcelaine

Une fenêtre cassée (d) près de l'entrée du musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne

Deux plateaux chinois et un vase classés "trésors nationaux" dérobés en pleine nuit: le musée national Adrien Dubouché de Limoges, qui possède une riche collection de porcelaine, a subi un préjudice de plusieurs millions d'euros dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les cambrioleurs sont entrés par effraction vers 03h15 en cassant une fenêtre sur le devant du bâtiment, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Ils ont ensuite dérobé "trois objets classés Trésors nationaux" dans sa galerie historique, a ajouté le musée dans un communiqué.

Les pièces volées sont "deux plats particulièrement importants, en porcelaine de Chine de la manufacture de Jingdezhen, à décor bleu et blanc datant du XIVe et du XVe siècle (...) ainsi qu'un vase, également en porcelaine de Chine, décrit comme datant du XVIIIe pour une valeur totale d'assurance supérieure à 6,5 millions d'euros", indique le musée.

"C'est des pièces rares, prestigieuses", a souligné le directeur du musée, Jean-Charles Hameau, au micro de l'AFPTV.

Elles "avaient fait l'objet d'un repérage, de toute évidence. Quand le service de sécurité est intervenu, il n'y avait déjà plus personne", a déclaré à l'AFP Hervé Lemoine, président des Manufactures nationales, établissement public qui regroupe huit sites dont le musée Adrien Dubouché ou encore la cité de la céramique - Sèvres et Limoges.

"L'alerte a très rapidement été donnée par les gardiens du musée" mais "malgré la célérité de l'intervention des services de police, les auteurs des faits avaient déjà pris la fuite", a confirmé la procureure de la République à Limoges, Émilie Abrantes, dans un communiqué.

Auteurs en fuite

Fichier vidéo Selon le maire de Limoges, Émile Roger Lombertie, il n'y a pas eu "de défaillance". "Le système de sécurité a fonctionné mais il faudra peut-être le revoir. La criminalité progresse, nous devons toujours avoir un coup d'avance", a-t-il déclaré à la presse.

"Ce sont des pièces qui ne peuvent pas être vendues théoriquement sur le marché, donc elles ne peuvent être attribuées qu'à des collectionneurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent et à travailler avec le grand banditisme pour avoir des objets exceptionnels", a-t-il déclaré ultérieurement à l'AFPTV.

En 2015, au château de Fontainebleau (Seine-et-Marne), une quinzaine d'oeuvres asiatiques avaient été volées de manière très organisée, dont la couronne en or du roi de Siam et des pièces du XVIIIe siècle, considérées comme invendables sur le marché de l'art et jamais retrouvées à ce jour, rappelle un spécialiste qui a requis l'anonymat.

Le parquet a ouvert une enquête de flagrance "du chef de vol aggravé de biens culturels exposés dans un musée de France, commis en réunion et avec dégradations". Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du SIPJ de Limoges et à l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels, rendu populaire par la série télévisée L’Art du crime (France télévisions).

Selon M. Lemoine, tout est fait "pour empêcher une sortie du territoire". "Les pièces ne sont pas très grandes donc faciles à dissimuler", a-t-il cependant précisé.

Collection réputée

Le musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne AFP

Le Musée national Adrien Dubouché, inauguré en 1900 et rénové en 2012, revendique sur son site internet "la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges", l'une des plus réputées, et un total de 18.000 oeuvres, dont 5.000 exposées, retraçant l'histoire de la céramique.

Deux vols d'oeuvres estimées à plusieurs d'euros avaient eu lieu en novembre dernier, en plein jour, dans des musées français: cinq boîtes et tabatières de collection avaient été dérobées au musée Cognacq-Jay à Paris, en présence de visiteurs, par quatre personnes qui avaient brisé la vitrine qui les renfermait à coups de hache et de battes de baseball.

Le lendemain, un trésor de joaillerie avait été la cible d'un vol à main armée dans un musée d'art sacré en Saône-et-Loire.

La plupart des autres vols survenus ces dernières décennies concernaient des toiles de maître.

