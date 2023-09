Lina toujours introuvable, une semaine après sa disparition

Un secteur passé au peigne fin, des plans d'eau sondés, des véhicules inspectés, des auditions, et pourtant toujours rien: une semaine après sa disparition dans le Bas-Rhin, Lina, 15 ans, reste introuvable malgré les investigations qui se poursuivent.

Samedi, "la maison d'un habitant de Plaine", déjà inspectée vendredi, a ainsi de nouveau été fouillée et des scellés y ont été posés en début de soirée, selon la quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Cette commune d'un millier d'âmes, située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg, est celle où vit Lina avec sa mère.

"Mallettes noires"

Le logement a été examiné pendant "plusieurs heures" par des techniciens en investigations criminelles qui en sont sortis avec "plusieurs mallettes noires", selon le journal alsacien, qui ne pouvait pas préciser si une ou des interpellations avaient eu lieu.

Fichier vidéo Sollicitée par l'AFP, la procureure de la République de Saverne, Aline Clérot, n'a pas réagi.

Dans la matinée, sur la base d'un "renseignement", les gendarmes avaient déjà procédé "à des actes de police technique et scientifique sur le bas-côté" d'une route départementale, près du lieu de la disparition de Lina, avait indiqué dans un communiqué la magistrate.

"Des ossements ont été découverts" mais ils ont été "formellement" identifiés par un légiste de l'institut médico-légal de Strasbourg "comme de nature animale", avait-elle ajouté.

Lycéenne sans histoire scolarisée en CAP "aide à la personne", Lina s'est volatilisée samedi dernier en fin de matinée.

Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg.

Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11H15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner.

Sondage d'un plan d'eau lors des recherches pour retrouver Lina, le 27 septembre 2023 à Saint-Blaise-La-Roche, dans le Bas-Rhin AFP

Depuis, plus rien, malgré l'avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées depuis: battues citoyennes, plans d'eau sondés par des plongeurs de la gendarmerie, auditions de témoins se sont succédé toute la semaine, en vain.

Vendredi, une "opération coordonnée d'envergure" en "plusieurs points de la zone potentielle de disparition" a permis de mener "des actes de police technique et scientifique sur plusieurs véhicules ciblés par l'enquête", avait indiqué Mme Clérot.

"Ces actes d'investigations se poursuivront dans les heures qui viennent", avait-elle ajouté, sans préciser si ces fouilles avaient permis la découverte d'indices.

Entre six et dix véhicules, selon les DNA et Le Parisien, ont été vérifiés vendredi. Des fouilles visant notamment "des propriétaires de Renault Clio de couleur sombre", selon le quotidien régional.

Des maisons, une supérette ainsi que la déchèterie de Saint-Blaise-la-Roche ont aussi été inspectées, selon les DNA.

Des gendarmes participent à une battue pour retrouver l'adolescente disparue Lina, le 28 septembre 2023 à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin AFP

Relayé samedi par Le Parisien, le témoignage d'une adolescente de 15 ans et de son père, également domiciliés à Plaine, pourrait étayer le scénario, pour l'heure non confirmé, d'un véhicule dans lequel Lina aurait pu monter, volontairement ou non.

Les deux témoins évoquent ainsi la présence le lundi avant la disparition d'un homme conduisant une "voiture grise": selon le père, il aurait klaxonné sa fille qui l'a aussitôt appelé "en panique".

Le jeudi suivant, "vers 06H00 du matin", la même voiture se serait arrêtée à hauteur de l'adolescente et le conducteur aurait "commencé à sortir du véhicule", la poussant à fuir, ont-ils encore raconté au Parisien.

"Espoir"

Selon le père, sa fille a été auditionnée par les gendarmes.

Outre un grand élan de solidarité -- les battues citoyennes ont réuni plusieurs centaines de personnes --, la disparition de Lina a aussi suscité des rumeurs sur les réseaux sociaux visant notamment Tao, son petit ami de 19 ans, comparé par certains à Jonathann Daval, condamné en 2020 à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia après avoir publiquement pleuré sa disparition.

Des volontaires participent à une battue pour retrouver Lina, le 26 septembre 2023 à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin AFP

Fanny, la mère de Lina, a pris cette semaine la défense du jeune homme sur TF1: "Ce n'est plus possible, je ne peux pas laisser faire. Tao souffre", a-t-elle lancé, visiblement très éprouvée.

"Toutes les méchancetés, on n'en veut pas", a-t-elle de nouveau déclaré samedi aux DNA. "J'ai de l'espoir, je ne lâche rien !", a ajouté cette infirmière, séparée du père de sa fille.