Londres : un adolescent ayant poignardé une lycéenne maintenu en détention

Un adolescent de 17 ans inculpé pour avoir poignardé à mort une lycéenne de 15 ans mercredi dans le sud de Londres a été maintenu en détention vendredi après avoir été présenté à la justice.

Elianne Andam avait été attaquée sur le chemin du lycée, vers 8h30, sur une avenue passante, après être descendue d'un bus à Croydon. C'est la quinzième victime adolescente tuée depuis le début de l'année dans la capitale britannique. Treize de ces adolescents sont morts poignardés, deux ont été tués par arme à feu.

Sa mort a suscité une grande émotion. Le Premier ministre Rishi Sunak s'est dit "choqué, consterné, et franchement en colère" sur la BBC.

Sa famille et ses proches lui ont rendu hommage jeudi soir à l'endroit où elle avait été attaquée, certains déposant des fleurs.

Inculpé pour le meurtre de l'adolescente, le suspect est en outre poursuivi pour possession d'un couteau, selon Scotland Yard.

Présenté vendredi dans la matinée devant un tribunal pour mineurs à la Croydon Magistrates' Court, il a vu sa détention prolongée jusqu'à la prochaine audience prévue mardi 3 octobre à la cour de l'Old Bailey à Londres.

Malgré l'intervention rapide des secours, l'adolescente, attaquée au cou, n'avait pu être ranimée. Son décès avait été constaté sur place mercredi matin.

Le suspect avait été arrêté une heure après les faits. Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs ont retrouvé jeudi un couteau d'une trentaine de cm de long.

Cordon de police à Croydon après qu'une jeune fille Elianne Andam a été tuée au couteau, le 28 septembre 2023 àdans le sud de Londres AFP

"Elianne avait seulement 15 ans, et sa vie devant elle, avec des espoirs et des rêves. Tous ces rêves ont été détruits", a dit sa famille dans un communiqué.

Le maire de Londres Sadiq Khan a promis mercredi de "continuer à travailler jour et nuit pour mettre fin au fléau de la délinquance à l'arme blanche dans notre ville". Le phénomène, en particulier chez les adolescents, revient de manière récurrente au Royaume-Uni.

Entre mars 2022 et mars 2023, 50.000 agressions à l'arme blanche ont été recensées en Angleterre et au Pays de Galles, en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, et de 75% sur dix ans, selon l'Office national des statistiques.