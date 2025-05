Lycéenne poignardée à Nantes: information judiciaire ouverte pour "assassinat", selon le parquet

Une information judiciaire a été ouverte pour "assassinat" dans l'enquête sur la mort le 24 avril d'une adolescente de 15 ans dans un lycée de Nantes tuée à coups de couteau par un autre adolescent, a annoncé mardi le parquet de la ville.

"Je confirme (...) la saisine du juge d'instruction de Nantes, le 30 avril 2025, des chefs d'assassinat, tentative de meurtre et violences aggravées par trois circonstances, en l'occurrence avec arme, au sein d'un établissement scolaire et avec le visage dissimulé", a indiqué à la presse le procureur de la République de Nantes Antoine Leroy, précisant que le mis en cause était "toujours en soins psychiatriques".

Le 24 avril, peu après midi, un jeune garçon de 16 ans, masqué et muni d'un couteau de chasse d'environ 20 cm, a tué une lycéenne de 15 ans, en la frappant de 57 coups de couteau dans une salle du groupe scolaire de Notre-Dame-de-Toutes-Aides.

Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, lors d'une conférence de presse au lendemain d'une attaque au couteau dans un lycée à Nantes, le 25 avril 2025 AFP/Archives

Dans une autre salle, il a fait trois blessés, deux garçons et une fille, âgés de 15 à 16 ans.

Lors d'une conférence de presse le 25 avril, le procureur avait indiqué qu'"aucun mobile" ne pouvait être évoqué de "façon certaine".

L'intervention d'un technicien en informatique qui a donné "un coup de chaise dans le dos" de l'agresseur a mis fin à l'attaque du lycéen, qui a été interpellé quelques minutes plus tard par la police, placé en garde à vue, puis hospitalisé dans une unité psychiatrique.

Des bouquets de fleurs déposés devant le lycée Notre-Dame de Toutes-Aides après une attaque au couteau, le 24 avril 2025 à Nantes, en Loire-Atlantique AFP/Archives

Le procureur a également décrit la personnalité de l'agresseur, présenté comme "extrêmement solitaire" avec peu d'amis. Le jeune homme manifeste "clairement une certaine fascination pour Hitler", qui lui a valu une convocation avec sa mère devant le sous-directeur du lycée la veille des vacances de Pâques.

Lors de sa conférence de presse, le magistrat a indiqué qu'une enquête pour "meurtre" est ouverte, n'écartant toutefois pas la possibilité que celle-ci évolue en "assassinat" compte tenu "des éléments susceptibles de caractériser une préméditation".

Les obsèques de la jeune adolescente tuée ont eu lieu le 2 mai dans l'intimité familiale.