Mariages sur l'autoroute pour l'anniversaire d'Amsterdam

Vêtus de costumes flamboyants roses, violets et orange, Alexander Leslie et Guno Berkleef dansent avec leurs invités au rythme d'une fanfare ambulante en direction de leur cérémonie de mariage... sur l'autoroute.

Comme 18 autres couples à Amsterdam, les deux hommes ont scellé leur union sur l'A10, cette autoroute qui encercle la capitale des Pays-Bas et que les Néerlandais appellent le "ring", interdit aux voitures pour la journée.

"C'est vraiment comme si l'univers nous avait choisis, s'émerveille M. Leslie, 32 ans.

Alexander et Guno ont été sélectionnés parmi 400 couples qui, comme eux, souhaitaient se marier à l'occasion du festival "Op de ring", organisé pour les 750 ans de la capitale néerlandaise.

"Tout nous a mené à ce moment", poursuit M. Leslie, partageant un regard complice avec son époux rencontré il y a six ans en boîte de nuit.

Plus amusant que la mairie

19 couples se sont mariés sur l'autoroute A10 d'Amsterdam AFP

Pour Zuzanna Lisowska, ingénieure de 30 ans, vêtue de blanc et fraîchement mariée à Yuri Iozzelli, l'idée de se marier sur une autoroute était rafraîchissante.

"C'est quand même plus amusant qu'une mairie quelconque, non ?", plaisante-t-elle.

Mais au-delà de l'aspect divertissant, la jeune femme polonaise admet que pour elle et son mari italien, se marier pour les 750 ans de la ville où ils se sont rencontrés est "vraiment spécial".

Sous un soleil de plomb, les mariages "sur le ring" se sont enchaînés de 10h30 le matin jusqu'à après 20h le soir.

Une organisation bien rodée et chronométrée, les époux et leurs invités disposant d'environ une demi-heure de cérémonie dans une tente, et d'une heure de vin d'honneur dans une autre, jusqu'à l'arrivée des couples suivants.

Les unions n'ont pas attiré uniquement les tourtereaux et leurs invités.

De nombreux spectateurs parmi les quelque 250.000 festivaliers, ont également assisté aux cérémonies, partageant émotion et enthousiasme, en se joignant aux applaudissements.

"C'est une occasion unique dans une vie ! Si vous vous mariez, pourquoi ne pas le faire sur le ring ? En tant qu'habitant d'Amsterdam, c'est là qu'il faut être", dit Geralda Wickel, festivalière qui s'est attardée pour admirer une cérémonie.

Un mariage sur l'autoroute n'est cependant pas dans les projets de cette directrice de ventes dans l'événementiel.

"J'aime le côté château et conte de fées", explique-t-elle.

19 couples se sont mariés sur l'autoroute A10 d'Amsterdam AFP

Pour Dominique et Milan Lisser, qui habitent à Weesp, en lisière d'Amsterdam, fêter leur union sous les yeux de tous et se faire solliciter par de nombreux journalistes est une expérience à la fois surréelle et grisante.

"C'est étrange, mais cela donne aussi beaucoup d'énergie, vous savez ? J'ai l'impression d'être une célébrité !" déclare M. Lisser, 32 ans, vêtu d'une veste de costume et d'une chemise blanche.

"Il y a tellement de monde, c'est presque tout Amsterdam !" s'exclame Mme Lisser, 30 ans, dans sa robe blanche couverte de sequins.

"Je suis à la fois introvertie et extravertie, alors j'apprécie l'attention qu'on me porte", poursuit-elle tout sourire après avoir versé de nombreuses larmes lors de son union à son nouvel époux, rencontré il y a 13 ans au supermarché.