Meurtre de Luigi à la kalachnikov: trois hommes condamnés à 14 à 19 ans de réclusion

Au terme d'un procès tendu, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné vendredi à des peines de 14 à 19 ans de réclusion trois hommes reconnus coupables du "meurtre en bande organisée" de Luigi, 16 ans, tué à la kalachnikov en 2018 à Saint-Denis, victime de rivalités entre cités.

Dans une salle pleine du palais de justice de Bobigny, des dizaines de jeunes gens des deux cités rivales se toisaient.

Puis le verdict a été accueilli par des cris, des insultes et de très vives altercations, encadrées par une soixantaine de policiers, qui ont rapidement réagi face à des débuts d'échauffourées dans la salle des pas perdus.

La cour a infligé la peine la plus lourde de 19 années de réclusion criminelle à Ridwane Akcha, âgé de 20 ans au moment des faits et que le rescapé de la fusillade avait désigné comme le tireur à la kalachnikov. Deux demi-frères, Abdramane Fofana et Mohamed Koudou, ont été condamnés, respectivement à 18 et 14 ans de réclusion.

Les peines prononcées sont très en deçà des réquisitions : l'avocate générale avait réclamé 20 à 28 ans de réclusion contre quatre hommes.

La présidente de la cour a expliqué qu'il avait été tenu compte de l'âge de ces trois accusés, âgés de 19 et 20 ans au moment des faits, et du contexte particulier de la fusillade mortelle dans la cité Romain-Rolland, où des jeunes de la cité de Joliot-Curie "eux-même armés" étaient "venus pour en découdre".

L'avocate générale avait estimé que des jeunes de Romain-Rolland avaient "voulu montrer leur supériorité sur le quartier rival", jusqu'à "ôter la vie".

"On a vraiment l'impression que l'attachement au quartier est supérieur à la loi, à tout le reste", a insisté la magistrate, concluant que Luigi était mort pour "des histoires de cités qui n'ont aucun sens".

En revanche, la cour a estimé que le doute devait profiter à Cheihk Traoré, et qu'il ne pouvait être condamné pour meurtre en bande organisée, n'ayant pas directement participé au projet criminel ni porté une arme.

Sa peine est de huit ans de prison pour le délit de participation à une association de malfaiteurs, alors que le parquet avait requis 20 ans de réclusion contre lui.

Un cinquième homme, jugé pour avoir véhiculé et hébergé les accusés pendant leur fuite, a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis.

Le rescapé de la fusillade, Amin, avait 16 ans, le soir du 17 septembre 2018, quand il a été blessé par balle à la jambe et a perdu son "meilleur ami", Luigi, tué d'une balle d'AK-47 dans le cou, au pied d'un bâtiment HLM.

L'avocate générale avait salué "le courage" du jeune homme qui, près de quatre ans après avoir vécu cette "scène de guerre", s'était résolu à parler à la justice, "donnant les noms" des agresseurs armés, et l'avait fait "pour Luigi et sa famille".

"Pas les réponses"

"Je veux m'excuser auprès des parties civiles de ne pas avoir pu apporter les réponses qu'elles auraient voulu avoir": par ses derniers mots devant la cour vendredi matin, Ridwane Akcha a lui-même évoqué indirectement la loi du silence ayant pesé sur les trois semaines de procès.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, il a toujours nié avoir été le meurtrier de Luigi mais avait surpris la cour en affirmant avoir "croisé la route du tireur".

"Dis la vérité, c'est toi", avait alors réagi le père de Luigi, portant en bracelet les cinq lettres du prénom de son fils.

En défense de Ridwane Akcha, Me Jennifer Gairaud a souligné qu'il était le seul des accusés à avoir reconnu qu'il était présent et était bien allé à la confrontation, avec une batte de baseball. Elle a plaidé qu'"aucun élément objectif" ne le rattachait au meurtre ni au port d'une kalachnikov.

En dépit de cris et de larmes à l'énoncé du verdict, "la famille de Luigi est en fait soulagée que le meurtre ne soit pas impuni", a commenté son avocat, Me Stéphane Sebag.