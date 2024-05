Meurtre de Matisse: la famille souhaite une marche blanche "solidaire"

La famille du jeune Matisse, tué le 27 avril par un mineur de 15 ans, a souhaité que la marche blanche prévue samedi à Châteauroux en sa mémoire, "se déroule dans un esprit serein et solidaire", selon la métropole de Châteauroux.

"La famille, profondément touchée par toutes les marques de sympathie reçues, souhaite rendre hommage à Matisse en organisant une marche blanche à Châteauroux ce samedi 4 mai", à partir de 15H30, a précisé dans un communiqué mercredi soir la métropole de Châteauroux (Indre).

"La famille invite tous les participants à faire preuve de respect tout au long du parcours afin que la marche se déroule dans un esprit serein et solidaire", a-t-elle ajouté.

L'adolescent a succombé à ses blessures, après plusieurs coups de couteau lors d'une "rixe" samedi dernier en fin d'après-midi à Châteauroux, ville de quelque 43.000 habitants.

Selon le parquet de Bourges, la victime était âgée de 16 ans. Son agresseur a été mis en examen lundi soir pour "meurtre" et placé en détention provisoire, d'après la même source.

Sa mère a également été mise en examen pour "violences volontaires" sur "personne vulnérable", soupçonnée d'avoir "asséné des gifles à la victime" blessée.

La nationalité afghane des deux mis en examen a conduit plusieurs figures de la droite et de l'extrême droite à dénoncer la "politique migratoire" du gouvernement.

Mardi soir, sur Facebook, le père de Matisse, Christophe Marchais, a mis en garde contre "la haine, la colère, qui seraient tout à fait légitimes mais qui seraient encore plus douloureuses et nous rabaisseraient au niveau des deux monstres qui ont froidement assassiné" Matisse.

"Tu me connais ma crapule, je vais choisir l'option 2, je vais vivre pour toi et je vais me marrer en ta mémoire, car qu'est-ce qu'on a pu se marrer mon fils, putain!", ajoute-t-il dans ce message adressé à son fils, le décrivant comme "le roi de la gaffe" et "bourré d'humour".

Le père endeuillé a également annoncé que l'enterrement de son fils se tiendrait le 7 mai.

La mort de Matisse survient après plusieurs faits de violences entre jeunes, comme le passage à tabac mortel à Viry-Châtillon de Shemseddine, 15 ans, près de son collège début avril.