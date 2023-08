Meurtre sur un point de deal à Nîmes: une mise en examen

Un jeune homme de 20 ans a été mis en examen et écroué pour le meurtre d'un autre jeune, âgé de 18 ans, tué la semaine dernière sur un point de deal à Nîmes, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

La victime avait été abattue dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier sensible de Pissevin, à peine plus de 48 heures après qu'un enfant de 10 ans eut été tué par balles dans le même quartier, gangréné par les trafics, quand des tireurs ont ouvert le feu, par erreur selon les enquêteurs, sur le véhicule de son oncle.

Dans la foulée de ces violences, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'était rendu vendredi à Nîmes, annonçant notamment l'envoi de renforts.

Le même jour, le parquet avait annoncé une interpellation dans le deuxième meurtre, avant de transmettre les deux affaires à la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) dans la lutte contre la criminalité organisée, basée à Marseille.

Le suspect interpellé, un jeune homme âgé de 20 ans et demeurant à Nîmes, a été présenté à un juge d'instruction lundi et mis en examen pour "homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime, destruction volontaire par incendie en bande organisée, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, acquisition, détention, port et transport d'armes", a indiqué mardi le parquet de Marseille dans un communiqué.

Il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.