Mexique: 18 migrants du Venezuela et de Haiti meurent dans un nouvel accident de la route

Un nouvel accident dramatique impliquant des migrants dans le sud du Mexique a fait vendredi au moins 18 morts, tous originaires du Venezuela et d'Haïti, lorsque leur autocar s'est renversé.

Cet accident survient cinq jours seulement après la mort de dix Cubaines entassées dans un camion qui s'est renversé sur une route de l'Etat du Chiapas (sud). Il survient aussi alors que le flux de migrants cherchant à rejoindre les Etats-Unis ne cesse d'augmenter.

Ce nouveau drame a couté la vie à "deux femmes, trois mineurs et 13 hommes, tous originaires du Venezuela et d'Haïti", a indiqué le procureur général de l'Etat d'Oaxaca dans un communiqué, faisant également état de 27 blessés.

L'Institut national des migrations (INM) a indiqué de son côté que 55 étrangers se trouvaient à bord du véhicule et que des ressortissants péruviens figuraient parmi les victimes, sans plus de précision.

Le drame s'est produit vers 05H00 heure locale (11H00 GMT) lorsque le conducteur de l'autocar a perdu le contrôle du véhicule qui s'est renversé sur une route reliant les villes d'Oaxaca et de Cuacnopalan, dans l'Etat voisin de Puebla (centre), a précisé le parquet.

Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la région, selon la même source.

La semaine dernière aussi deux migrants ont été tués et 27 autres blessés lorsque le camion qui les transportait s'est renversé dans l'Etat mexicain du Chiapas.

Début août, dans l'ouest du pays, au moins 18 personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées dans l'accident d'un car qui a chuté dans un ravin. Le véhicule transportait principalement des migrants.

L'accident le plus grave s'est produit en décembre 2021 lorsque 50 migrants entassés dans la remorque d'un camion ont trouvé la mort dans l'Etat du Chiapas. Le camion transportait au total 160 migrants. La plupart des victimes étaient originaires d'Amérique centrale.

De nombreux migrants traversent clandestinement le Mexique entassés dans des bus, des camions et même des trains de marchandises, dans des conditions très difficiles, pour tenter de rejoindre les Etats-Unis.

Plus d'un millier de migrants sont arrivés mardi à Ciudad Juarez, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, juchés sur un train de marchandises après une dizaine de jours de voyage.

Route dangereuse

La police aux frontières américaine a enregistré officiellement 1,8 million de passages de migrants à sa frontière méridionale entre octobre 2022 et août 2023. Un nombre record de 233.000 personnes ont franchi la frontière sud en août.

Image diffusée par la protection civile mexicaine, le 6 octobre 2023, d'un accident d'autocar qui a fait au moins 18 morts parmi des migrants, à Cuacnopalan, dans l'État d'Oaxaca, au Mexique Protection civile mexicaine/AFP

Un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) publié le 12 septembre a révélé que la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique a été la "route migratoire terrestre la plus dangereuse au monde" en 2022, avec 686 morts ou disparus recensés.

Les Vénézuéliens sont l'une des nationalités les plus représentées parmi les migrants qui arrivent régulièrement à la frontière sud des Etats-Unis.

Selon l'ONU, plus de sept millions de personnes ont fui le Venezuela depuis l'effondrement de son économie.

Face à cet afflux de migrants, le président américain Joe Biden a annoncé jeudi avoir décidé de reprendre les expulsions directes vers le Venezuela d'immigrants en situation irrégulière.

Cette annonce coïncide avec une autre décision spectaculaire en matière d'immigration de la part de l'administration Biden, qui va reprendre la construction du mur voulu par l'ancien président Donald Trump à la frontière avec le Mexique.

La plupart des personnes qui cherchent à entrer aux Etats-Unis viennent du Venezuela, mais aussi d'Equateur, de Colombie, de Cuba, du Guatemala, du Honduras et d'Haïti, pays le plus pauvre des Amériques, enlisé depuis des années dans une crise économique et politique aggravée par la violence des gangs.