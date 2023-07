Mexique: le cratère d'un volcan "terrain de foot unique au monde"

Ancien site cérémoniel tombé en désuétude, le centre du cratère d'un ancien volcan est aujourd'hui "un terrain de foot unique au monde", entouré de forêts, dans la banlieue de Mexico.

Le volcan Teoca s'élève à environ 2.700 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le district de Xochimilco, un poumon vert au sud-est de la mégalopole aux 20 millions d'habitants.

Une dizaine d'équipes se partagent le pré vert chaque week-end.

"C'est un terrain unique au monde", affirme Adrian Garcia, footballeur amateur de 32 ans, graphiste de profession, "il y a beaucoup de végétation, on ne voit même pas que c'est un cratère". "C'est très agréable de venir ici pour se distraire, se détendre, avec ses amis et sa famille", dans cette zone densément boisée.

"Ce terrain doit avoir environ 70 ans", explique Joel Becerril, représentant de la ligue de football. Il se souvient que ses parents "avaient l'habitude de m'amener jusqu'ici quand j'étais enfant".

Vue aérienne d'un terrain de football sur le cratère du volcan Teoca, à la périphérie de Mexico, le 9 juillet 2023 AFP

A l'aube, un épais brouillard recouvre le terrain avant de se dissiper progressivement, au fur et à mesure que le soleil réchauffe l'atmosphère.

Pour y accéder, une seule route serpente jusqu'au sommet ainsi qu'un sentier de randonnée pédestre de 18 kilomètres sur les pentes boisées du volcan.

"C'est fantastique", s'émerveille le gardien de but amateur Daniel Mancilla Pena, 47 ans. "C'est très impressionnant pour accéder jusqu'au terrain et d'avoir ce cadre si agréable pour jouer au football".

Selon l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), il existe plus de 200 volcans au sud de Mexico, la plupart d'entre eux étant inactifs.

Le Mexique est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, zone hautement sismique et volcanique.

Des joueurs disputent un match de football sur le terrain au centre du cratère du volcan Teoca, à la périphérie de Mexico, le 9 juillet 2023 AFP

En mai, le volcan Popocatepetl ("la montagne qui fume" en nahualt), du haut de ses 5.426 m, a connu un regain d'activité et a rejeté d'impressionnantes coulées incandescentes, et d'épaisses fumerolles grises ou blanches, ainsi que des cendres et du gaz.