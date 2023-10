Mexique: les "douloureuses" minutes qui ont suivi l'effondrement du toit d'une église

Des mères qui hurlent à la recherche de leurs enfants, des personnes s'extirpant des décombres... Le père Pablo Galvan se souvient des "douloureuses" minutes qui ont suivi l'effondrement du toit de son église, dans le nord-est du Mexique, qui a fait onze morts.

Le père Galvan venait de quitter l'église de Santa Cruz après avoir dirigé la messe dominicale, pour laisser place à un baptême célébré par le père Angel Vargas, qui a réchappé à la catastrophe.

"Il a pu sortir indemne, grâce à Dieu", car le toit est tombé à quelques centimètres de lui. "C'est un réflexe qui l'a sauvé", estime le Père Galvan. M. Vargas se reposait lundi dans une partie de l'église qui n'avait pas été touchée, épuisé par les efforts déployés pour coordonner les secours et soutenir les familles de victimes.

"Dès que le baptême a commencé, cinq minutes se sont écoulées et le toit s'est affaissé", a raconté le père Galvan lundi à l'AFP, la voix brisée.

L'église paroissiale en mur de briquettes et au toit de tôle s'est effondrée en quelques secondes, engloutie dans un épais nuage de poussière, selon les images de caméras de vidéosurveillance.

Le père Galvan se trouvait sur un parking lorsqu'il a entendu le bruit sourd qu'il a d'abord pris pour une explosion de gaz. Revenu sur place, il a alors vu plusieurs personnes qui tentaient de s'extirper des décombres au milieu des cris.

"J'ai accouru et les gens sortaient par les fenêtres, en se taillant" avec le verre. "Surtout des mères qui cherchaient leurs enfants", raconte-t-il.

"Les minutes et les heures qui ont suivi ont été douloureuses et chaotiques, mais il a été très réconfortant de voir comment la communauté s'est unie. En à peine quinze minutes toute la +colonia+ (le quartier) était déjà là. Tout le monde voulait faire quelque chose, mais personne n'est un expert", se remémore-t-il.

Soixante-deux personnes assistaient au baptême, 13 sont toujours hospitalisées lundi, dont un mineur "en soins intensifs", selon les autorités de l'Etat de Tamaulipas.

Les 11 victimes sont six femmes, deux hommes et trois mineurs.

"On nous a enlevé quelque chose"

Certains paroissiens qui ont assisté à l'office dominical quelques heures avant l'effondrement reconnaissaient lundi la chance qui a été la leur.

"On est parti manger et une heure plus tard on a appris que l'église s'était effondrée", raconte Gerardo Lopez, 23 ans, encore stupéfait, au milieu du bruit assourdissant des bulldozers et des camions qui dégageaient lundi l'entrelacs de briques et de verre.

Un prêtre observe les ruines de l'église Santa Cruz de Ciudad Madero dont le toit s'est effondré, le 1er octobre 2023 Tamaulipas Civil Protection/AFP

Pour le père Galvan, ce drame est un coup dur pour la communauté: "On a comme l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose de très important", dit-il.

Selon lui, l'église était un point de rassemblement important à Ciudad Madero, 205.000 habitants, où se succédaient les offices religieux. Chaque dimanche, il célébrait la messe à midi, souvent suivie, dit-il, de baptêmes. Au Mexique, 78% des 126 millions d'habitants se déclarent catholiques.

L'église, construite il y a une quarantaine d'années, avait subi des travaux d'étanchéité en 2021, puis le système de climatisation avait été changé.

Ni le père Galvan ni les paroissiens interrogés par l'AFP ne se souviennent de dommages structurels visibles à l'origine du drame.

Cependant, le coordinateur régional de la protection civile, Roberto Chavez, a indiqué que, selon le père Vargas qui officiait durant le baptême dimanche, un tenseur du toit s'est brisé au moment où commençait l'office. M. Chavez a cependant précisé que c'est à l'enquête de révéler l'enchaînement des événements.

Une image de la Vierge de Guadalupe subsiste dans un coin de ce qui était autrefois l'église. De l'autre côté de la rue, on aperçoit encore une croix accrochée à un mur.

Selon le maire de Ciudad Madero, Adrian Oseguera, la ville n'a pas connu de tragédie de cette ampleur depuis l'ouragan Hilda en 1955.