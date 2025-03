Mexique: les ossements calcinés questionnent la violence des narcos et l'insuffisance des autorités

La découverte d'ossements calcinés dans un ranch du nord-ouest du Mexique pose de nombreuses questions sur la violence extrême voire la barbarie présumée des narcotrafiquants et l'insuffisance des autorités locales.

Cette affaire renvoie le Mexique à la "tragédie humaine", selon l'expression de l'ONU, de ses plus de 100.000 disparitions forcées, pour la plupart liées à la narco-violence. Les ossements pourraient être ceux de recrues forcées d'un cartel hyper-puissant qui les aurait éliminées.

L'Etat du Jalisco est le plus touché, avec quelque 15.000 cas. C'est le fief du Cartel Jalisco Nueva generacion (CJNG), l'une des huit bandes criminelles d'Amérique latine placées par le président américain Donald Trump sur une liste d'organisations "terroristes".

Voilà ce que l'on sait de l'affaire de Teuchitlán, à 60 km à l'ouest de Guadalajara, la capitale de l'Etat du Jalisco.

Quels sont les faits avérés?

Les membres d'un collectif de proches de personnes disparues ont localisé le 5 mars le ranch Izaguirre (en fait, une ferme abandonnée) après avoir reçu un appel anonyme, explique le correspondant photo de l'AFP à Guadalajara, Ulises Ruiz, qui les accompagnait pour l'occasion.

Une femme filme des vêtements et des chaussures retrouvés au ranch Izaguirre à Teuchitlan, dans l'Etat du Jalisco, dans le nord-ouest du Mexique, le 5 mars 2025 AFP/Archives

Comme des dizaines d'autres "chercheurs" de personnes disparues ailleurs au Mexique, ils ont creusé le sol, dans l'espoir de retrouver des fragments osseux leur permettant d'identifier un proche qui manque à l'appel depuis des semaines, des mois ou des années.

Dans trois trous, ces membres du collectif "Guerreros Buscadores" ("Guerriers chercheurs") ont découvert dans le ranch des os calcinés, ainsi que des vêtements et 200 chaussures.

Des représentants des autorités les accompagnaient. Le parquet a confirmé la découverte de "restes osseux calcinés, dont le nombre reste à déterminer".

Des crématoriums clandestins?

Le collectif affirme avoir retrouvé "plusieurs fosses, des crématoriums".

Des membres du collectif "Guerreros Buscadores" creusent à la recherche d'ossements humains au ranch Izaguirre à Teuchitlan, dans l'Etat du Jalisco, dans le nord-ouest du Mexique, le 5 mars 2025 AFP/Archives

"On a constaté qu'il n'existe pas de structures fonctionnant comme des fours", a au contraire conclu jeudi le bureau du procureur de Jalisco dans un communiqué, par ailleurs mis en cause dans ce dossier.

Il faut "voir si réellement cet endroit fonctionnait comme un crématorium", avait dit plus tôt le procureur général de la République, Alejandro Gertz.

En revanche, le collectif et les autorités sont d'accord pour parler d'un centre d'entraînement, sans doute à l'usage du Cartel Jalisco Nueva Generacion.

Il y avait une zone "d'entraînement tactique et une autre pour le conditionnement physique", selon le parquet régional.

Des "recrues assassinées"? -

"Nous parlons d'un centre de recrutement pour nos jeunes", affirme Índira Navarro, la chef de file du collectif "Guerreros Buscadores".

Explication: le CJNG est soupçonné de procéder à des recrutements forcés de jeunes, par des enlèvements ou de fausses offres d'emplois.

Un ruban "Danger" à l'entrée du ranch Izaguirre à Teuchitlan dans l'Etat du Jalisco, dans le nord-ouest du Mexique, le 10 mars 2025 AFP/Archives

En 2024, les médias et les collectifs ont documenté 30 cas de jeunes qui ont disparu près de la grande gare routière de Guadalajara.

Les restes humains retrouvés sur place pourraient être ceux de "recrues assassinées", d'après Jorge Ramírez Plascencia, qui enquête sur la crise des disparus à l'Université de Guadalajara.

Des violences extrêmes voire des actes barbares présumés feraient partie de la "formation" des recrues, ajoute-t-il, mentionnant "la torture, le démembrement, la tolérance à la mort" Et l'incinération des corps.

Les recrues forcées "étaient soumis à des traitements cruels et ceux qui résistaient ou refusaient de se plier aux exigences du cartel étaient tués, ce que confirme la présence de fragments d'os et de restes humains calcinés sur le site", a détaillé vendredi le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans un communiqué.

- Pourquoi le parquet local du Jalisco est mis en cause?

La propriété avait déjà été saisie en septembre 2024 après des combats entre l'armée et le CJNG, l'un des deux plus puissants du Mexique. Dix personnes avaient été arrêtées.

Des membres de la Garde nationale devant le ranch Izaguirre où des membres du collectif "Guerreros Buscadores" recherchent des ossements humains à Teuchitlán, dans l'État de Jalisco, au Mexique, le 13 mars 2025 AFP

Des restes osseux ayant subi une "exposition thermique" avaient alors été retrouvés, selon l'expression du parquet du Jalisco à l'époque, qui avait ensuite terminé les recherches et l'enquête.

La découverte d'autres ossements six mois plus tard par le collectif "Guerrero Buscadores" met en question le travail du parquet local.

Les premières enquêtes ont été "insuffisantes", a admis le parquet du Jalisco.

"Il n'est pas croyable qu'une situation de cette nature n'ait pas été connue par les autorités locales", a déclaré le procureur général de la République, Alejandro Gertz.

"Nous appelons les autorités mexicaines à garantir des enquêtes approfondies, indépendantes, impartiales et transparentes sur les crimes commis sur le site, à intensifier les efforts pour identifier les restes humains qui y ont été retrouvés et à permettre une participation significative des familles aux processus de recherche, d'enquête et de responsabilisation", a indiqué l'ONU dans son communiqué, en s'étonnant des ratés de la perquisition de 2024.

L'affaire a été transmise au Procureur général de la République, à la demande de la présidente Claudia Sheinbaum.

Le Jalisco est gouverné par le Mouvement citoyen (MC, centre), qui avait présenté un candidat à l'élection présidentielle de juin dernier remportée par Claudia Sheinbaum (Morena, gauche).

"Il faudrait voir exactement ce qui s'est passé avec le parquet régional", a déclaré la présidente.