Mieux protéger l'enfant face aux méfaits du numérique

Les enfants passent plus de temps en ligne que jamais auparavant. Ces opportunités et cette connectivité intense pose des risques sérieux. La France vient d'être auditionnée sur le sujet par le Comité des Nations Unies. Nous en parlons avec Charlotte Caubel secrétaire d'État chargée de l'enfance et Saverio Tomasella, auteur d'un livre exemplaire sur le sujet "Plus jamais harcelés".