Mongolie: une explosion de gaz fait 6 morts et 14 blessés

Six personnes sont mortes et 14 ont été blessées tôt mercredi dans la capitale mongole Oulan-Bator, après l'accident d'un camion-citerne qui a provoqué une énorme explosion et un spectaculaire incendie en pleine nuit.

Le camion transportant 60 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) a explosé après une collision avec une voiture, a rapporté l'Agence nationale de gestion des urgences de Mongolie (Nema).

"Trois personnes sont mortes dans l'incendie", a précisé la Nema dans un bilan susceptible d'évoluer, tandis que trois pompiers ont également péri et 14 personnes ont été blessées.

Parmi les blessés figurent quatre enfants. Dix adultes sont traités pour des brûlures, selon la même source.

Un correspondant de l'AFP dans le pays d'Asie de l'Est a vu la carcasse calcinée du camion.

Les services d'urgence ont reçu un appel peu après 1h du matin heure locale (17h00 GMT mardi), a précisé l'agence mongole de gestion des urgences.

Des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux et l'incendie a été éteint.

Des images publiées par la Nema montrent d'énormes flammes dans une rue de la ville et des dégâts considérables aux alentours, dont des fenêtres soufflées d'une école.

Les 80 habitants d'un immeuble voisin ont été temporairement relogés et des routes aux alentours ont été fermées le temps que les autorités déblaient le site de l'explosion, selon la Nema.

Un habitant des environs, Ankhbayar Galbadrakh, a indiqué à l'AFP avoir été contraint de fuir son appartement lorsqu'il a été la proie des flammes.

"Cela montre que l'urbanisme est vraiment mauvais" à Oulan-Bator, a-t-il déclaré, précisant que sa voiture a également été détruite par l'explosion.

"Tous ces camions - avec ou sans gaz - devraient circuler en dehors des limites de la ville", a-t-il souligné.

Lors d'une conférence de presse mercredi, le chef de la Nema, Ariunbuyan, a déclaré que les autorités avaient "travaillé sans relâche" pour lutter contre l'incendie.

Les températures ont atteint -24°C la nuit dernière à Oulan-Bator.

"Je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles et aux membres de la Nema pour leurs collègues qui ont perdu la vie dans cet événement tragique", a écrit sur X (anciennement Twitter) l'ambassadeur des Etats-Unis en Mongolie, Richard Buangan.

L'ambassadrice de l'Union européenne dans le pays, Axelle Nicaise, s'est pour sa part déclarée "bouleversée" par l'accident.