Mort de Thomas: deux manifestations interdites dans la Drôme pour "risques de troubles"

Deux manifestations prévues samedi à Valence en lien avec la mort du jeune Thomas lors d'un bal de village à Crépol (Drôme) ont été interdites par la préfecture de la Drôme "en raison des risques de troubles à l'ordre public" dans un contexte de fortes tensions.

La préfecture a en outre indiqué vendredi avoir placé sous protection la maire LR de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval et ses proches, après sa plainte pour des menaces de mort.

Les deux manifestations interdites "dévoient clairement l'intitulé déclaré d'hommage à Thomas et leur concomitance est susceptible de provoquer des troubles importants", selon le communiqué de la préfecture.

Le préfet appelle à nouveau "au calme et à l'apaisement" alors que le décès du jeune Thomas, mortellement blessé au couteau dans la nuit du 18 au 19 novembre devant la salle des fêtes de Crépol (Drôme) a mobilisé l'ultradroite dans la région et ailleurs en France, avec notamment des heurts, des blessés et des interpellations à Romans-sur-Isère (Drôme) et à Lyon.

Des messages relayés par des comptes d'ultradroite appelaient depuis quelques jours à un rassemblement samedi devant la préfecture à Valence, pour demander "Justice pour Thomas" et protester contre les condamnations de six manifestants interpellés lors d'un défilé identitaire le weekend dernier à Romans. Un autre militant, interpellé à Lyon après un rassemblement interdit de l'ultradroite, a été condamné à des peines d'amende jeudi.

Une seconde manifestation, organisée samedi "en réaction" aux appels de l'ultradroite, avec un trajet de Valence jusqu'à Crépol, a été interdite car "laissant présager des affrontements idéologiques", selon la préfecture.

D'autres rassemblements prévus ailleurs en France ont également été interdits: à Nice et Paris vendredi, à Montpellier samedi.

"Cagnotte patriote"

De plus, tout rassemblement non autorisé à Valence et Romans-sur-Isère est interdit pour le weekend, tout comme la vente et l'usage de mortiers d'artifice dans le département.

La maire de Romans-sur-Isere Marie-Hélène Thoraval le 4 avril 2020 AFP/Archives

Une troisième manifestation est prévue samedi au centre de Romans à l'appel des habitants de la cité de la Monnaie, un quartier sensible de cette ville, sur le thème de la concorde civile et en réaction à des déclarations publiques de la maire de Romans. Cette manifestation, non déclarée, est également interdite, selon la préfecture.

Les habitants de ce quartier se disent sous pression. La police a indiqué à l'AFP avoir reçu mercredi la plainte d'un facteur. Selon le syndicat SudPTT, cet intérimaire originaire du quartier a été menacé par plusieurs individus avec un couteau, et victime d'insultes racistes.

Mme Thoraval a pour sa part déposé plainte mercredi après avoir reçu des menaces anonymes par téléphone et sur les réseaux sociaux, dont une de "décapitation". Elle avait appelé après le décès de Thomas à une "prise de conscience" de l'Etat face à la situation dans les quartiers sensibles du pays, et notamment dans sa ville.

L'enquête pour "meurtre en bande organisée" ouverte à Valence après la mort de Thomas a débouché sur la mise en examen de neuf jeunes, dont trois mineurs. Six ont été placés en détention provisoire. Des photos avec identité présentées comme celles des agresseurs de Crépol ont été largement diffusées par des comptes d'ultradroite qui appellent à la vengeance, notamment contre le quartier de la Monnaie.

Une "cagnotte patriote" lancée en soutien aux manifestants condamnés à Valence à des peines de six à dix mois ferme a recueilli plus de 30.000 euros en cinq jours.