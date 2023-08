Naissance d'un rare puma albinos dans un zoo du Nicaragua

Un puma albinos, une rare mutation génétique dans le monde animal, notamment chez ces félins, est né il y a un mois dans un zoo du Nicaragua, où il est encore protégé du regard des visiteurs, a annoncé le parc animalier.

"Nous prenons toutes les mesures pour qu'il soit dans le meilleur état de santé possible au coté de sa mère", a indiqué mercredi à l'AFP Carlos Molina, vétérinaire du zoo Thomas Belt de Juigalpa, à quelque 140 km de Managua.

"Il est en bonne santé, en bonne condition physique", a-t-il ajouté, à propos du petit puma au pelage blanc né le 20 juillet.

Un puma albinos né dans un zoo à Juigalpa, Nicaragua, le 23 août 2023 AFP

À la naissance, le pelage des pumas communs est brun clair ou rougeâtre avec des taches noires. La mutation génétique à l'origine de la pigmentation blanche est rare chez les espèces animales, en particulier chez les pumas.

"Nous sommes heureux de l'avoir, car cela n'arrive pas très souvent", s'est félicité M. Molina.

Le puma est le deuxième plus grand félin des Amériques après le jaguar, et le quatrième du monde après le tigre et le lion.

Les gardiens du zoo évitent tout contact avec le petit puma, qui grandit avec sa mère dans une grotte d'un enclos clôturé, et espèrent que dans deux mois, il pourra recevoir les premiers soins vétérinaires.