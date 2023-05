Nina, Lobo, Loki... "Chiens Héros" 2022

Nina, Lobo, Loki... 21 chiens - berger belge malinois, berger allemand, berger australien, ou encore boxer - tous au service des Hommes, ont été sacrés mercredi soir à Paris "Chiens Héros" 2022.

Accompagnés de leur maître, ils ont foulé le tapis rouge de l’Hôtel de Ville pour recevoir leur distinction, chacun dans leur domaine, en présence de Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris.

Dans un pays qui compte 7,5 millions de chiens, "ces animaux d'exception illustrent leur incroyable capacité en matière de recherche de personnes disparues, de détection de matières illicites, d’explosifs et d’armement, de soutien opérationnel à la lutte anti-terroriste, de sécurité, de détection de fuites d’eau ou encore de médiateur", a commenté auprès de l'AFP Alexandre Balzer, président de la Centrale Canine, vétérinaire et membre du Jury de cet événement binannuel lancé en 2017.

"L'objectif de ces Trophées est de mettre en lumière leur travail et de les honorer publiquement. On récompense donc des chiens de l'armée, de détection mais aussi des chiens de civils ou encore des chiens médiateurs qui interviennent dans les prisons, les tribunaux", a-t-il ajouté.

Dans la nouvelle catégorie "Chien et environnement", les bergers allemands Nina et Nanky ont été honorés pour leur travail de recherche de fuites d'eau, une utilisation novatrice du flair du meilleur ami de l'homme.

Depuis juillet 2020, les détections identifiées par la recherche canine de fuite atteint environ 25.000 m3 par jour, ce qui correspond à la consommation d’eau quotidienne d’une ville de 100.000 habitants par jour, comme Caen cite en exemple la Centrale Canine.

François pose avec sa chienne Nina, un berger allemand primé dans la catégorie "chien et environnement", lors de la cérémonie de remise des prix des "Chiens Héros" organisée par la Centrale Canine à l'Hôtel de Ville de Paris le 24 mai 2023 AFP

Cette édition a aussi été marquée par un Prix spécial du Jury récompensant le travail des équipes cynophiles parties en Turquie le 7 février suite aux tremblements de terre. Il s'agit de Lobo et de son maître, le capitaine Julien Gallina, Loki et Lesko aux côtés du lieutenant Éric Gully et de l'adjudant-chef Sébastien Voeltzel, Leyko et son maître l'adjudant-chef Erwan Breton, Nérone et le sergent-chef Cédric Jaouen et Jill et son maître le Caporal-chef Xavier Balard, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Durant leurs interventions, les chiens qui ont travaillé dans des conditions éprouvantes ont permis de sauver la vie deux personnes, mais aussi de retrouver les corps de nombreuses victimes décédées.

Lors de la Cérémonie, la Centrale Canine a remis une dotation de 5.000 euros à l'association créée par les policiers marseillais, Cédric Goulart et Stéphane de Mendonsa, "Un toit pour Erros". Cette maison de retraite pour les chiens policiers évite l'euthanasie des animaux ne pouvant être adoptés à cause de leur comportement.

Du 1er au 8 octobre aura lieu la première édition de la Semaine nationale du chien "pour mettre à l'honneur le rôle bénéfique du chien", a annoncé Alexandre Balzer.