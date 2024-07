Nord: un motard des douanes tué et un autre blessé dans un accident de plusieurs véhicules

Un motard des douanes est décédé et un autre a été blessé mardi sur une aire de l'autoroute A25 entre Lille et Dunkerque

Un motard des douanes est décédé et un autre a été blessé mardi sur une aire de l'autoroute A25 entre Lille et Dunkerque (Nord) dans un accident impliquant plusieurs véhicules, a-t-on appris auprès du parquet, du préfet et de Bison Futé.

Selon le centre public d'information routière Bison Futé, l'accident mortel, un "carambolage" impliquant quatre motos et un poids-lourd, s'est produit sur l'A25, à hauteur de Steenvoorde, "sur la bretelle de sortie de l'échangeur".

Selon le parquet de Dunkerque et une source proche du dossier confirmant une information de France Bleu Nord, un motard des douanes est décédé dans l'accident.

Le préfet des Hauts-de-France Bertrand Gaume a indiqué à l'AFP que trois autres motards des douanes ont été impliqués dans l'accident, dont l'un est blessé.

Ce motard, gravement blessé d'après une source policière, a été héliporté. Les deux autres sont choqués mais pas blessés, selon cette même source.

L'accident s'est produit sur la bretelle de sortie de l'aire d'autoroute de Steenvoorde, à mi-chemin entre Lille et Dunkerque.

Un journaliste de l'AFP a constaté sur place un carambolage impliquant, outre les motos, un poids lourd et une voiture citadine grise très endommagée. Le poids lourd semble avoir percuté l'arrière de cette voiture.

Une moto des douanes est coincée entre ce véhicule et la glissière de sécurité, a-t-il vu. Deux autres motos des douaniers sont couchées à l'avant de cet accident.

Le lieu où se sont déroulés les faits, une grande aire avec station-service, est bouclé et gardé par des agents autoroutiers.

La préfecture indique que les pompiers et le Samu ont été mobilisés pour intervenir le plus rapidement possible et qu'une enquête judiciaire a été ouverte.

Le syndicat Unsa Douanes a déploré sur X un "accident dramatique" dont "le bilan est terrible, avec un décès et plusieurs blessés".