Nouvelle-Calédonie: la route de Saint-Louis à nouveau fermée, juste après sa réouverture

A peine rouverte, aussitôt refermée: la route qui passe devant le fief indépendantiste de Saint-Louis, au sud de la Nouvelle-Calédonie, a été fermée dimanche après de nouvelles violences survenues quelques heures après sa réouverture la veille.

Pour la première fois depuis deux mois, les autorités calédoniennes avaient réautorisé samedi la circulation sur l'unique route conduisant au sud de la Grande Terre, minée par l'insécurité.

Cet axe avait été fermé par les forces de l'ordre début juillet en raison de 56 vols de voiture qui s'y étaient produits depuis juin et des 330 coups de feu essuyés par les gendarmes à cet endroit en quatre mois.

Samedi matin, les quelque 15.000 Calédoniens qui vivent au Mont-Dore et à Yaté, au sud et à l'est de Nouméa, avaient été à nouveau autorisés à emprunter la route qui traverse la tribu de Saint-Louis, entre 06H00 et 09H00 du matin et de 15H00 à 18H00.

Mais malgré le déploiement permanent de six blindés de type Centaure et de 150 gendarmes, ainsi qu'une surveillance de la route par drone, la première journée d'ouverture a été marquée par un vol de voiture avec violence, samedi à 17H30, a confirmé la gendarmerie.

Le conducteur a été sorti violemment de son véhicule par cinq personnes encagoulées et blessé par ses agresseurs, a précisé une autre source de la gendarmerie, sans donner plus de détails sur la gravité des blessures.

Une demi-heure plus tôt, un autre véhicule avait été visé par un jet de pierre, qui a endommagé la portière, a constaté une correspondante de l'AFP. La route a donc été refermée dimanche.

La réouverture de la route était une demande forte des élus locaux et de collectifs d'habitants, puisque 60% des habitants du Mont-Dore travaillent hors de leur commune.

Le haut-commissaire de la République Louis Le Franc a assuré samedi que la réouverture de la route était une "priorité".

Les véhicules transportant les corps de deux hommes, recherchés par les forces de l'ordre et tués au cours d'une opération spéciale de la gendarmerie, avant leurs funérailles à Saint-Louis, le 28 septembre 2024 AFP/Archives

Il a indiqué à l'AFP que sept interpellations avaient eu lieu à Saint-Louis dimanche et précisé que la route rouvrirait "lorsque les conditions de sécurité le permettront, sous la forme de convois escortés."

En attendant un retour à la normale, des navettes maritimes, empruntées chaque jour par 3.800 personnes ont été mises en place.

Il y a une semaine ont eu lieu à Saint-Louis les funérailles de deux hommes, recherchés par les forces de l'ordre et qui ont été tués le 19 septembre au cours d'une opération spéciale de la gendarmerie. Cinq autres personnes, également recherchées, se sont rendues depuis.

Depuis les émeutes qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie en mai, Saint-Louis, 1.200 habitants, reste la dernière place forte de la lutte indépendantiste dans l'agglomération de Nouméa.