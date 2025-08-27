Nouvelle découverte d'un corps d'homme dans la Seine, en aval de Choisy-le-Roi

Le
27 Aoû. 2025 à 10h26 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve

AFP/Archives
Bertrand GUAY
Partager 2 minutes de lecture

Le corps d'un homme qui ne "présente pas à première vue de lésions évocatrices de violences" a été découvert mardi à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a indiqué mercredi le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP.

Cette découverte survient deux semaines après que quatre corps ont été retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi, autre commune du Val-de-Marne située quelques kilomètres en amont.

A ce stade, aucun lien n'a été établi entre la nouvelle découverte et cette macabre affaire.

"Le corps sans vie d'un individu de sexe masculin" a été découvert mardi "vers 13h00" par les policiers de la brigade fluviale "alors qu'il dérivait sur la Seine au niveau du quai de Charenton à Charenton-le-Pont", a détaillé le parquet.

"Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat de police de Charenton-le-Pont, avec des réquisitions d'autopsie et d'analyses toxicologiques", selon la même source.

Une source policière détaille qu'aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur le corps, en état de décomposition avancée.

Dimanche, dans l'affaire de Choisy-le-Roi, un jeune homme sans-abri âgé d'une vingtaine d'années a été mis en examen pour quatre meurtres et placé en détention provisoire.

L'association Stop homophobie a lancé un appel à témoins et s'est constituée partie civile dans ce dossier, évoquant une "possible motivation homophobe derrière cette série de crimes".

La première victime identifiée, un Français de 48 ans, "pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps, connus pour être un lieu de rencontres homosexuelles (la plupart du temps masculines, ndlr) éphémères", selon le parquet.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Des habitants sur site d'un accident de bus sur l'autoroute Kaboul-Kandahar, à la périphérie de la province de Maidan Wardak, le 27 août 2025 en Afghanistan
Société

Afghanistan: un bus se retourne, 25 morts

Une conductrice de 21 ans a été mise en examen lundi et incarcérée pour homicide volontaire après avoir percuté et tué un autre conducteur sorti de son véhicule pour s'expliquer avec elle après une altercation à un feu rouge
Société

Une conductrice incarcérée pour homicide volontaire au Havre après une altercation routière

Des particpantes au tournoi annuel de football féminin &quot;Botte, poncho et chapeau&quot; à Jenesano, le 18 août 2025 en Colombie
Société

Dans la campagne colombienne, un tournoi de foot féminin en bottes, poncho et chapeau

48.78333, 2.46667

À la une

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Afrique

"Le tribunal a agi comme le juge naturel des droits": bras de fer au Mali après la dissolution des partis politiques

International

"Ça suffit": nouvelle mobilisation en Israël pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Macron, Merz et Tusk en Moldavie pour afficher leur soutien face à Moscou

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès