Nouvelle découverte d'un corps d'homme dans la Seine, en aval de Choisy-le-Roi

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve

Le corps d'un homme qui ne "présente pas à première vue de lésions évocatrices de violences" a été découvert mardi à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a indiqué mercredi le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP.

Cette découverte survient deux semaines après que quatre corps ont été retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi, autre commune du Val-de-Marne située quelques kilomètres en amont.

A ce stade, aucun lien n'a été établi entre la nouvelle découverte et cette macabre affaire.

"Le corps sans vie d'un individu de sexe masculin" a été découvert mardi "vers 13h00" par les policiers de la brigade fluviale "alors qu'il dérivait sur la Seine au niveau du quai de Charenton à Charenton-le-Pont", a détaillé le parquet.

"Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat de police de Charenton-le-Pont, avec des réquisitions d'autopsie et d'analyses toxicologiques", selon la même source.

Une source policière détaille qu'aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur le corps, en état de décomposition avancée.

Dimanche, dans l'affaire de Choisy-le-Roi, un jeune homme sans-abri âgé d'une vingtaine d'années a été mis en examen pour quatre meurtres et placé en détention provisoire.

L'association Stop homophobie a lancé un appel à témoins et s'est constituée partie civile dans ce dossier, évoquant une "possible motivation homophobe derrière cette série de crimes".

La première victime identifiée, un Français de 48 ans, "pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps, connus pour être un lieu de rencontres homosexuelles (la plupart du temps masculines, ndlr) éphémères", selon le parquet.