Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie

Le
14 Aoû. 2025 à 14h31 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Près de 10.000 personnes ont signé une pétition intitulée "Sauvons les cloches de l'église de Mésigny", après qu'un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher a fait surface dans ce village de 800 âmes en Haute-Savoie

Près de 10.000 personnes ont signé une pétition intitulée "Sauvons les cloches de l'église de Mésigny", après qu'un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher a fait surface dans ce village de 800 âmes en Haute-Savoie

AFP/Archives
DOUGLAS MAGNO
Partager 2 minutes de lecture

Près de 10.000 personnes ont signé une pétition intitulée "Sauvons les cloches de l'église de Mésigny", après qu'un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher a fait surface dans ce village de 800 âmes en Haute-Savoie, a-t-on appris jeudi.

"Alors que l'église de la commune de Mésigny, en Haute-Savoie, fête cette année ses 155 ans, que ses cloches sonnent toutes les heures et demi-heures, de jour comme de nuit depuis sa construction, que cela constitue un repère pour les habitants de la commune, voilà que de nouveaux habitants qui viennent à peine d'arriver dans notre commune, exigent que les cloches arrêtent de sonner la nuit !!", s'indignent les 9.917 signataires de cet appel, dont les auteurs se présentent sous le pseudonyme de "Cœur de village".

"Jusqu'à ce jour, les cloches de l'église ne dérangeaient personne. Quand vous arrivez dans une commune, vous vous adaptez à son mode de vie plus que centenaire. C'est aux néo-ruraux de s'adapter et non l'inverse ! Si cela vous empêche de vivre ou de dormir, allez habiter dans un centre ville au milieu des voitures, pour votre plus grand bonheur et le nôtre également !!", poursuit le texte, vindicatif.

Selon la radio locale Ici Pays de Savoie, le conflit est apparu lorsqu'une habitante, arrivée dans le village il y a un an et demi, a réclamé une "trêve estivale" des cloches pour les nuits de juin à septembre afin de pouvoir dormir la fenêtre ouverte.

Une première demande en ce sens avait déjà été examinée lors d'un conseil municipal en avril dernier: "Après un long débat, les élus, à l’unanimité, ne sont pas favorables à un changement de pratique ancrée depuis de nombreuses décennies", est-il rapporté dans le PV de la réunion.

Selon Ici Pays de Savoie, la maire de Mésigny Sylvie Leroux s'est toutefois déclarée prête à "réfléchir" à une évolution des pratiques dans le village et a indiqué vouloir consulter tous les intéressés.

Sonnerie des cloches, chant du coq ou des cigales, coassement des grenouilles, cancanement des canards, mais aussi effluves de crottin de cheval ou d'étable sont protégés depuis 2021 par une loi la notion de "patrimoine sensoriel" des campagnes dans le droit français.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

La mortalité routière a fortement augmenté (+23%) en juillet en France métropolitaine par rapport au même mois l'an dernier
International

Sécurité routière: forte hausse de la mortalité en juillet sur un an

liboke
Afrique

RD Congo : le célèbre plat "liboke" va entrer au Larousse 2026, un choix critiqué qui fait débat

Des personnes fuient les flammes à Larouco, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 13 août 2025
International

La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud

45.16667, 5.71667

À la une

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

International

Des ONG dénoncent une législation israélienne les empêchant d'intervenir à Gaza

International

De l'Espagne aux Balkans, les incendies font rage en Europe

International

Les avocats de Bolsonaro demandent l'acquittement à son procès pour tentative présumée de coup d'Etat

International

Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève

International

La Corée du Nord dément le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière avec le Sud

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

TERRIENNES

Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?