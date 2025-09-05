Onze étrangers et cinq Portugais tués dans l'accident de funiculaire à Lisbonne

Des fleurs ont été déposées en hommage aux victimes sur le site de l'accident de funiculaire à Lisbonne, le 5 septembre 2025

Onze étrangers figurent parmi les 16 morts recensés après l'impressionnant déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, selon le dernier bilan présenté vendredi par les autorités portugaises, qui doivent publier en fin de journée de premiers éléments de l'enquête sur les causes de l'accident.

La catastrophe, survenue mercredi en fin d'après-midi dans un quartier très touristique du centre de la capitale portugaise, a coûté la vie à cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, un Suisse, un Américain et un Ukrainien, a détaillé la police judiciaire dans un communiqué.

En revanche, aucun Allemand n'est décédé dans l'accident à ce stade, contrairement à une information fournie par les autorités jeudi, mais il y a bien trois blessés originaires de ce pays, dont un enfant de trois ans.

L'accident a fait en tout une vingtaine de blessés dont au moins onze étrangers, selon les secours.

Parmi les Portugais décédés figuraient quatre employés d'une même institution d'aide sociale dont les bureaux sont situés au sommet de la chaussée parcourue par l'ascenseur.

Fichier vidéo Les débris du funiculaire centenaire qui s'est écrasé contre un bâtiment ont été déblayés dans la nuit de jeudi à vendredi, rendant un semblant de normalité à la rue où la catastrophe a eu lieu.

Mais la capitale portugaise restait sous le choc: "Je ne sais pas ce qui m'a le plus impressionné, si c'était de voir le wagon dévaler la chaussée comme un jouet, l'enfant (blessé dans l'accident, ndlr) ou les gens qui ont fini par mourir, certains sous nos yeux", a confié un témoin, Bruno Pereira, au micro de la télévision publique RTP.

Inspection quotidienne

Les causes précises de l'accident restent inconnues, mais l'agence portugaise enquêtant sur les accidents aériens et ferroviaires doit publier vendredi en fin de journée "une note informative faisant état des premières constatations confirmées" sur le déraillement du funiculaire de la Gloria, avant un rapport préliminaire d'ici un mois et demi, a annoncé son directeur Nelson Oliveira.

Interrogé jeudi soir aux côtés de M. Oliveira sur les causes de l'accident, le directeur de la police judiciaire Luis Neves a affirmé qu'aucune piste n'était écartée pour le moment: "Rien n'est exclu. Nous ne pourrons prendre position que quand nous serons sûrs. A ce stade, il faut garder l'esprit ouvert".

La principale piste évoquée par les médias locaux concerne l'éventuelle rupture d'un câble de sécurité, qui pourrait être la conséquence d'une possible négligence dans les travaux de maintenance du funiculaire, assurés par un sous-traitant du gestionnaire des transports lisboètes, Carris.

Des employés de la société Carris, gestionnaire des transports publics à Lisbonne, travaillent sur le site de l'accident du funiculaire de Gloria,dont les débris ont été déblayés, le 5 septembre 2025 AFP

"La cause de l'accident a été la rupture d'un câble. C'est un câble qui est en tension durant l'opération, car un wagon en tire l'autre", a estimé un ancien bâtonnier de l'ordre des ingénieurs, Carlos Mineiro Aires sur la télévision nationale SIC.

"Quelque chose d'inhabituel s'est passé qui a subitement brisé le câble, et c'est sur ça que doit se focaliser l'enquête", a-t-il ajouté.

"On ne peut pas partir de la prémisse que le problème est dans le câble. C’est ce que l’enquête va déterminer", a toutefois assuré le patron de Carris jeudi, défendant aussi à plusieurs reprises le plan de maintenance de ses appareils, "scrupuleusement respecté".

La presse portugaise a d'ailleurs publié le rapport de l'inspection quotidienne réalisée le matin du jour du drame, indiquant que le funiculaire présentait "toutes les conditions" nécessaires pour circuler.

Selon l'hebdomadaire Expresso, le nombre de passagers empruntant à Lisbonne les trois funiculaires gérés par Carris, très prisés des touristes, a bondi de 53% entre 2022 et 2024, à 1,5 million de voyageurs l'an dernier, avec un coût d'entretien resté stable.

D'après les témoins, un des deux wagons jaunes de l'ascenseur de la Gloria -- reliés par un câble en système de contre-poids -- a dévalé cette rue très pentue à toute allure, avant de dérailler au niveau d'un virage et de se fracasser contre un immeuble.