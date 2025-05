Ourse tuée dans les Pyrénées: quatre mois de prison avec sursis pour le tireur

Le chasseur qui avait tué l'ourse Caramelles lors d'une battue illicite dans les Pyrénées en 2021 a été condamné mardi à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Foix, une décision saluée par les associations pro-ours.

Contre les quinze autres chasseurs ayant participé à la battue dans une réserve située au-dessus du village de Seix, en Ariège, le tribunal a prononcé des peines d'amende de quelques centaines d'euros et, pour deux d'entre eux, de suspension temporaire du permis de chasse.

De façon collective, les seize chasseurs devront verser plus de 60.000 euros aux associations défendant la présence de l'ours dans les Pyrénées, constituées partie civile, au titre du préjudice moral et écologique.

Avocate de quatorze des chasseurs, Fanny Campagne, qui avait plaidé la relaxe, a mis en doute "la légalité de la constitution de la réserve" où est survenu l'accident de chasse et dénonce "l'absence de signalisation de l'interdiction de chasse".

Elle ne s'est pas prononcée sur un éventuel appel.

Les chasseurs ont quitté le tribunal sans faire de déclaration.

Le palais de justice de Foix, en Ariège, le 12 décembre 2016 AFP/Archives

Pour l'association Pays de l'ours, qui participe avec l'Office français de la biodiversité (OFB) au suivi de l'ours, le délibéré est "satisfaisant".

"Tous les chasseurs ont été reconnus coupables, c'est le plus important pour nous. Le tribunal a établi des manquements", a réagi Sabine Matraire, la présidente de l'association, qui réclame de nouveaux lâchers d'ours, estimant que la population ursine n'est pas encore viable.

"Prise de conscience"

"On espère que ce jugement sera suivi d'une prise de conscience dans le milieu de la chasse", a-t-elle ajouté en sortant de la salle d'audience.

A la barre du tribunal, le principal prévenu avait admis avoir ouvert le feu sur l'ourse de 150 kg, accompagnée de deux oursons, en état de "légitime défense".

Un ours brun près de Melles, dans les Pyrénées françaises, le 4 juin 2020 Pays de l'Ours/AFP/Archives

"Elle m'a attrapé la cuisse gauche, j'ai paniqué et j'ai tiré un coup de carabine. Elle a reculé en grognant, elle m'a contourné et m'a mordu le mollet droit, je suis tombé, elle me bouffait la jambe, j'ai réarmé ma carabine et j'ai tiré. Elle est morte cinq mètres plus bas", a-t-il relaté à l'audience.

Outre la peine de quatre mois de prison avec sursis, le tribunal l'a également condamné à 750 euros d'amende, à la confiscation de son fusil de chasse et au retrait du permis de chasse.

En 2008, un autre chasseur avait été jugé pour avoir abattu une ourse dans les Pyrénées-Atlantiques quatre ans plus tôt. Relaxé en première instance, il avait été condamné en appel à indemniser diverses associations de protection de la nature à hauteur de 10.000 euros.

L'association de chasse à laquelle il appartenait avait été condamnée à 53.000 euros de dommages et intérêts pour la mort de Cannelle, la dernière ourse de souche pyrénéenne.

Caramelles et Canelle ont été naturalisées et sont aujourd'hui visibles au muséum d'Histoire naturelle de Toulouse.

L'ourse des Pyrénées Cannelle dans le laboratoire de taxidermie du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 17 janvier 2023 AFP/Archives

Menacée d'extinction au début des années 1990, la population d'ours bruns s'est ensuite considérablement développée dans les Pyrénées grâce à un programme de restauration de l'espèce, incluant des lâchers d'ours venus de Slovénie.

D'après l'OFB, qui a formellement identifié 96 ours grâce à leur empreinte génétique au cours de l'année 2024, le massif montagneux compte désormais entre 97 et 127 individus.

L'un des participants à la battue qui a conduit à la mort de Caramelles estime que l'Office national des forêts (ONF) aurait dû alerter les chasseurs: "L'ONF, a-t-il affirmé, a laissé les battues se dérouler pendant 40 ans dans cette réserve".

Si les divergences de vue sont nombreuses entre chasseurs et écologistes, les parties civiles reconnaissaient le caractère accidentel du tir mortel, tout comme l'accusation.

Mais, a souligné le procureur au procès, le chasseur octogénaire "a pris sciemment le risque d'une confrontation avec l'ourse dans la réserve, qui est une zone de quiétude" pour cet animal.