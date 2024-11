Panama: Vivre 11 mètres sous le niveau de la mer, en quête de record

A 11 mètres de profondeur au large des côtes de Panama, l'Allemand Rüdiger Koch vit depuis deux mois dans une capsule sous-marine rattachée en surface à une maison construite sur les eaux de la mer des Caraïbes.

Avec son aventure insolite, qu'il compte poursuivre deux mois encore, cet ingénieur aérospatial de 59 ans veut établir un nouveau record mondial pour démontrer qu'on peut vivre en totale immersion.

"Nous devrions déménager dans l'océan. C'est beaucoup plus paisible ici en bas, ce n'est pas comme la vie en ville, on entend les vagues" et le léger "bruit des poissons", conte M. Koch à l'AFP qui lui a rendu visite sur son lieu de confinement volontaire.

L'ingénieur aérospatial allemand Rüdiger Koch lors d'une interview avec l'AFP dans une capsule sous-marine au large de Puerto Lindo, au Panama, le 26 novembre 2024 AFP

Il dispose de 30 m2 habitables avec lit, toilettes, télévision, ordinateur, vélo d'appartement et ventilateurs. La connexion internet est établie via liaison satellite et des panneaux solaires en surface lui assurent la fourniture d'électricité. Il a un générateur de secours, mais pas de douche.

"Je me réveille à six heures, j'écoute les informations, je travaille un peu et ensuite je prends le petit déjeuner et assure les tâches du quotidien", raconte M. Koch.

Lumière turquoise

Des poissons sont aperçus à travers le hublot de la capsule sous-marine attachée à une maison futuriste au large de Puerto Lindo, au Panama, le 26 novembre 2024 AFP

Sur une petite table trône un exemplaire de son livre de chevet, "20.000 lieues sous les mers" de Jules Verne. Admirateur de l'aventure du capitaine Nemo, Rüdiger Koch a entamé son défi le 26 septembre et prévoit de retrouver l'air libre le 24 janvier, battant ainsi le record de l'immersion la plus longue sans dépressurisation, détenu par l'Américain Joseph Dituri, resté 100 jours dans une cabine immergée dans un lac de Floride.

Deux horloges numériques lui indiquent le temps déjà passé, et celui qui lui reste à tenir bon pour gagner son pari.

La capsule sous-marine est rattachée à une maison perchée sur un cylindre métallique au-dessus des eaux, à 15 minutes de bateau des côtes de Puerto Lindo, sur la côte nord du Panama.

Un monte-charge pour accéder à la maison au dessus-de l'eau, au large de Puerto Lindo, au Panama, le 26 novembre 2024 AFP

C'est par un étroit escalier en colimaçon dans le creux du cylindre que l'on atteint la capsule sous-marine à 11 mètres de profondeur, par laquelle M. Koch récupère ses repas.

"Ce n'est pas particulièrement difficile, je ne souffre de rien sauf parfois de l'envie d'aller nager", dit-il en pointant les fenêtres circulaires de sa capsule d'où provient une lumière turquoise, et par lesquelles on aperçoit des poissons de toutes tailles et couleurs.

Rüdiger Koch assure que le matériau de la capsule sous-marine est respectueux de l'environnement, ses parois extérieures permettant d'héberger des coraux et d'abriter des poissons.

"Une bonne douche"

Quatre caméras le filment en permanence pour s'assurer de son état de santé et qu'il ne remonte pas en surface. Installé dans la maison au-dessus, l'Israélien Eial Berja, expert en sécurité, contrôle ses mouvements depuis un écran.

"On a affronté le vent, la pluie et les vagues, par moments on ne voyait rien, seuls au milieu de l'océan", raconte M. Berja, expliquant qu'une tempête a failli mettre un terme au projet il y a quelques jours.

Une horloge indique à Rudiger Koch combien de temps il doit tenir jusquà la sortie de sa capsule sous-marine, le 26 novembre 2024 au Panama AFP

Outre la presse, les seules visites sont celles d'un médecin, de ses deux enfants et de son épouse thaïlandaise. "La dernière fois que je l'ai vue on était encore marié", plaisante M. Koch.

"On s'est lancé dans cette quête du Guinness World Records pour montrer au monde qu'on peut innover et vivre sous l'eau", dit à l'AFP le Canadien Grant Romundt, associé de Rüdiger Koch avec lequel il a fondé une entreprise et construit trois maisons sur l'eau dans cette zone des Caraïbes panaméennes.

A mi-parcours l'ingénieur sait exactement ce qu'il fera en tout premier une fois sorti de son ermitage : "Je vais prendre une bonne douche, au moins pendant une heure."