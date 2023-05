Panne de gaz géante en Colombie, probablement due à un volcan

"Plus de fourneaux électriques", dit une affiche devant un magasin de Cali, la troisième ville de Colombie, privée de gaz naturel le 24 mai 2023

Six millions de personnes sont privées de gaz dans le sud-ouest de la Colombie en raison d'une forte hausse de la température autour du gazoduc qui dessert la région, probablement due à un phénomène volcanique, selon les compagnies gazières affectées.

"Depuis le 24 mai 2023 à midi, le service de gaz naturel est totalement interrompu dans le sud-ouest du pays", a annoncé Gases de Occidente dans un communiqué. La coupure affecte quelque six millions de personnes et notamment 1,3 million d'usagers à Cali, la troisième ville de Colombie.

Selon la compagnie TGI, qui exploite le gazoduc affecté, la cause la plus vraisemblable est un "incendie souterrain" dans la zone du volcan Cerro Bravo, dans le département de Tolima (centre). L'entreprise a expliqué que des températures souterraines "supérieures à 600°C" et des "roches incandescentes" ont été détectées dans le secteur où passe le tuyau qui dessert le sud-ouest du pays.

Les travaux pour rétablir le service pourraient prendre une semaine, a indiqué Gases de Occidente.

Les deux tiers des 50 millions de Colombiens dépendent du gaz pour cuisiner, selon l'Association colombienne du gaz naturel.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré des gens faisant la cuisine sur des feux de bois, et de longues queues devant les magasins vendant des fourneaux électriques. Dans les villes utilisant des autobus fonctionnant au gaz naturel, les transports en commun sont paralysés.

"Un vaste plan d'urgence est nécessaire. C'est une crise comme nous n'en avons pas vécue depuis longtemps", a commenté devant la presse le maire de Cali, Jorge Ivan Ospina.