Paris: cinq personnes mises en examen pour un cambriolage au domicile du chef cuisinier Jean-François Piège

Cinq personnes ont été mises en examen jeudi, dont une incarcérée, pour un home-jacking au domicile du chef cuisinier Jean-François Piège en présence d'une nourrice de la famille en janvier à Paris, a indiqué vendredi le parquet.

Les cinq suspects, qui étaient mineurs au moment des faits, ont été mis en examen pour tentative de vol, vol et complicité de vol en bande organisée et avec arme, des faits commis au préjudice de Jean-François Piège les 25 et 26 janvier, a détaillé le parquet.

Ils sont également poursuivis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et violence aggravée par trois circonstances au préjudice de la nourrice, faits commis le 26 janvier, a-t-il ajouté.

Ils sont nés entre février 2006 et juillet 2008, selon le ministère public.

"L'une (des personnes) a été placée en détention provisoire, les autres sont sous contrôle judiciaire avec des obligations spécifiques", a précisé le parquet. Parmi ces obligations figure pour l'un des suspects le placement en centre éducatif fermé.

Le 26 janvier, Jean-François Piège et une nourrice de la famille avaient dénoncé dans une plainte une attaque commise au domicile du chef cuisinier situé dans le 1er arrondissement de la capitale.

"La baby-sitter avait expliqué que vers 10h30 trois personnes avaient pénétré dans le logement, lui avaient attaché les poignets et l'avaient menacée avec un couteau, tout en fouillant l'appartement et repartant avec des objets de valeur", a relaté le parquet.

Une première estimation du butin avait été évaluée à l'époque à 150.000 euros.

Les investigations, menées par le 1er district de police judiciaire parisienne, "ont conduit à identifier cinq personnes présentes ce jour-là et/ou venues la veille, où elles avaient été mises en fuite", a relaté le ministère public.

La pratique du home-jacking (un cambriolage alors que la personne est chez elle) de célébrités semble en plein essor en région parisienne ces dernières années.

Jean-François Piège possède plusieurs établissements à Paris, dont "Le Grand restaurant", deux étoiles au Michelin, et le bistrot "À l'Epi d'or", dans le Vaucluse et à Taïwan.