A Paris, le célèbre Moulin Rouge perd ses ailes mais reste ouvert

Des ouvriers sécurisent la zone devant le Moulin Rouge à Paris après que ses ailes et des lettres de la façade sont tombées dans la nuit sans faire de blessés, le 25 avril 2024

Stupeur sur la butte Montmartre à Paris: le célèbre cabaret Le Moulin Rouge a perdu ses ailes, tombées dans nuit pour une raison encore inconnue et sans faire de blessés, mais sera ouvert dès jeudi soir pour accueillir ses spectateurs.

"Le Moulin a 135 ans donc il en a vu des vertes et des pas mûres", a déclaré à la presse Jean-Victor Clerico, directeur général du doyen des cabarets parisiens. "On va relever le défi".

Les ailes de ce lieu mythique, connu dans le monde entier et immortalisé notamment par le film éponyme de Baz Luhrmann, se sont décrochées vers 1H45 du matin, environ une demi-heure après le départ des derniers spectateurs. Les lettres M, O et U, situées sur la façade sont également tombées.

Aucun blessé n'est à déplorer et il n'y a aucun risque d'effondrement, selon les sapeurs-pompiers de Paris.

Fichier vidéo C'est la première fois dans sa longue histoire que le cabaret perd ses ailes, qui avaient commencé à tourner le 6 octobre 1889, le soir de l’inauguration du lieu.

"C'est incroyable", s'est ému auprès de l'AFP Exaucé, cuisinier au Moulin Rouge, qui a découvert les pales au sol en arrivant vers 8h00.

Les raisons de cette chute sont pour le moment inconnues mais la direction affirme pouvoir exclure tout "acte malveillant".

"Sur le site en lui-même, on a une surveillance 24 heures sur 24, notamment sur les toitures, avec présence humaine. On sait déjà que ce n'est pas un acte malveillant, c'est évidemment un problème technique", a précisé Jean-Victor Clerico, affirmant que l'incident n'aurait "aucune conséquence" sur la programmation.

"Le Moulin Rouge sera ouvert ce soir pour accueillir nos spectateurs", a-t-il certifié.

Le Moulin Rouge à Paris après que ses ailes et des lettres de la façade sont tombées dans la nuit sans faire de blessés, le 25 avril 2024 AFP

Jeudi matin, des barrières avaient été mises en place autour de l'entrée de l'établissement mais la rue n'était pas bloquée et un camion benne a enlevé les pales, a constaté une journaliste de l'AFP. L'opération de déblayage a pris fin vers 8h35.

Des architectes de sécurité de la préfecture de police se sont rendus sur place, a indiqué le préfet de police de la capitale Laurent Nuñez sur TF1.

"Ça fait drôle. C'est comme si on coupait la tête de la tour Eiffel. Ça me fait mal", a réagi auprès de l'AFP Daniel, 58 ans.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a évoqué, sur X, une "émotion particulière pour le monde du spectacle et pour tous les amoureux de Paris", tandis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit à l'AFP ressentir "beaucoup de peine", en évoquant un lieu "célèbre dans le monde entier".

La mairie comme le ministère ont indiqué être prêts à aider le cabaret pour les réparations, Mme Hidalgo disant "espérer" que les ailes seraient remises en état avant les JO (26 juillet-11 août).

"Nous mettons tout en œuvre pour que notre emblématique Moulin retrouve ses ailes le plus rapidement possible", a indiqué le cabaret dans un communiqué transmis à l'AFP.

Temple du cancan

Fichier vidéo Le seul accident grave intervenu dans le temple mondial du cancan est un incendie dû à des travaux en 1915. Le cabaret avait dû fermer pendant neuf ans.

Mélange de bois, de métal et d'aluminium, les ailes avaient été refaites à neuf il y a environ vingt ans pour les "alléger", a expliqué M. Clerico, et leur structure et leur motorisation "sont contrôlées tous les deux mois par une société spécialisée", d'après le cabaret.

La dernière visite de maintenance remontait au 20 mars.

Le Moulin Rouge à Paris, le 13 octobre 2023 AFP/Archives

Le célèbre établissement, qui va fêter ses 135 ans le 6 octobre, est situé au pied de la butte Montmartre et au coeur du quartier de Pigalle.

Synonyme des folles nuits parisiennes avec le Lido et des danseuses de cancan, il attire chaque jour des milliers de visiteurs du monde entier qui se prennent en photo devant sa façade.

Sa "marque de fabrique", le French cancan, a fait la célébrité de cette institution.

Immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge accueille 600.000 spectateurs par an, à raison de deux représentations chaque soir, 365 jours par an, et emploie quelque 450 personnes.

