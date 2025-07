Pas-de-Calais: un migrant soudanais découvert mort dans une zone d'activité

Un migrant soudanais a été découvert mort mardi dans une zone d'activité du Pas-de-Calais d'où partent des camions pour la Grande-Bretagne, a-t-on appris auprès de la préfecture et du parquet.

Le corps de ce migrant a été découvert vers 05H30 dans la zone d'activité Transmarck, à Marck, près de Calais, a expliqué la préfecture, confirmant une information de Nord Littoral.

L'homme est "vraisemblablement" tombé d'un poids lourd où il tentait de monter mais l'enquête devra le déterminer, a précisé la même source.

Le parquet de Boulogne-sur-mer a indiqué que l'homme décédé était un Soudanais âgé de 23 ans.

"L'enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort en l'absence d'éléments précis à ce stade permettant de connaître les circonstances exactes du décès", a ajouté le procureur de la République adjoint, Philippe Sabatier.

Des migrants gravitent souvent autour de cette zone d'activités logistiques et de transport, espérant pouvoir monter dans la remorque d'un camion pour entrer clandestinement en Angleterre, malgré l'ampleur des dispositifs de sécurité autour du port de Calais et du tunnel sous la Manche.

Face à leur sécurisation renforcée, la plupart des candidats à l'exil se sont rabattus ces dernières années vers des traversées maritimes clandestines à bord d'embarcations de fortune, une solution généralement beaucoup plus coûteuse que les camions.

Mi-mai, un migrant érythréen était déjà mort à Marck après avoir été percuté par un poids lourd sur lequel il tentait de monter. Début février, un autre, également érythréen, était décédé après avoir été percuté par un poids lourd sur l'autoroute A16.

Depuis le début de l'année, 17 personnes sont mortes en tentant de rallier l'Angleterre par la mer, selon le ministère de l'Intérieur français.

Jeudi, un accord a été trouvé entre la France et le Royaume-Uni sur la question migratoire. Non encore validé par la Commission européenne, cet accord prévoit que pour chaque renvoi en France d'un migrant arrivé clandestinement au Royaume-Uni, Londres s'engage à accepter un migrant se trouvant en France et justifiant de liens avec le pays.