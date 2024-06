Pays-Bas: un sans-abri restitue 2.000 euros trouvés dans un train vide

Un sans-abri habitué de la gare centrale d'Amsterdam a restitué un portefeuille oublié dans un train avec son contenu d'environ 2.000 euros, selon la police locale qui l'a récompensé pour son civisme.

Hadjer Al-Ali, 33 ans, sans domicile fixe depuis 18 mois, a fait sa trouvaille lors d'une ronde pour collecter des bouteilles en plastique qu'il échange ensuite contre de l'argent.

Il y avait "environ 2.000 euros mais malheureusement pas de papiers d'identité ni rien pouvant permettre de contacter son propriétaire", a précisé la police.

"Comme nous estimons que l'honnêteté doit payer, il a reçu un prix +pouce en argent+ que nous décernons parfois à des citoyens, avec un bon cadeau d'une valeur de 50 euros", ont ajouté les autorités. Si personne ne se manifeste pour réclamer l'argent perdu d'ici un an, la somme lui reviendra.

"Peu importe ce que je trouve, je le rends toujours", a confié M. Al-Ali dans une vidéo diffusée par un média local De Stentor. "Peut-être que le propriétaire a une entreprise et peut me fournir un emploi, ou un logement dans lequel je pourrais vivre. On ne sait jamais."