Pédocriminalité: Le Scouarnec ne "sollicite aucune mansuétude" en s'adressant une dernière fois à la cour

L'ex-chirurgien pédocriminel Joël Le Scouarnec ne désire "aucune mansuétude" mais "le droit de devenir meilleur", a-t-il déclaré lundi lors de ses derniers mots marquant la fin des débats d'un procès débuté il y a trois mois devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes.

"À la cour, je ne sollicite aucune mansuétude. Accordez-moi simplement le droit de devenir meilleur et de reconquérir cette part d'humanité qui m'a tellement fait défaut", a-t-il demandé à la cour.

L'accusé, âgé de 74 ans et déjà condamné à une peine de 15 ans de prison en 2020 pour des violences sexuelles sur quatre enfants, prononçait ses derniers mots à l'issue de la plaidoirie de sa défense, représentée par Me Maxime Tessier et Me Thibaut Kurzawa.

"Joël Le Scouarnec ne demande pas à échapper à la peine requise par l'avocat général", soit 20 ans de réclusion criminelle assorties de nombreuses mesures de sûreté, a déclaré Me Tessier.

"Néanmoins, la défense demande à la cour dans la motivation de sa décision de retenir les éléments favorables à l'accusé", soulignant le caractère "exceptionnel" de ses "aveux", lorsqu'il a reconnu le 20 mars l'ensemble des faits dont il est accusé, a précisé Me Tessier.

"Joël Le Scouarnec n'a jamais rejeté la faute sur quiconque, il a toujours dit +je suis le seul coupable, le seul responsable c'est moi+" a-t-il rappelé, estimant qu'il "n'avait jamais cessé de coopérer à son premier procès" sans être "guidé par le souhait d'amoindrir sa peine."

Son client, estime-t-il, est allé "le plus loin dans ce qu'on peut attendre d'un accusé devant la cour criminelle".

"La cour doit se convaincre de la sincérité de Joël Le Scouarnec", a-t-il plaidé.

La cour s'est retirée pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi.