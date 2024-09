Pédocriminalité: l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec renvoyé devant une cour criminelle

Déjà condamné en 2020 à 15 ans de réclusion criminelle pour des atteintes sexuelles et viols sur quatre enfants, l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec est renvoyé devant une cour criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes, souvent mineures.

L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec est renvoyé devant une cour criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes, souvent mineures, a annoncé lundi le procureur de Lorient Stéphane Kellenberger.

Une juge d'instruction de Lorient a rendu vendredi une ordonnance de mise en accusation renvoyant Joël Le Scouarnec devant la cour criminelle du Morbihan et "retenant 300 faits, commis à l'encontre de 299 victimes", précise le procureur dans un communiqué.

"M. Le Scouarnec encourt une peine maximale de 20 années de réclusion criminelle", ajoute le magistrat.

Cette ordonnance, en cours de notification selon le procureur, est susceptible de recours, ce qui repousserait de plusieurs mois un procès.

Un procès est espéré courant 2025, possiblement dès "le premier semestre 2025", avait indiqué le 26 septembre devant des journalistes le procureur général de Rennes, Thierry Pocquet du Haut Jussé.

Le procès devrait se tenir à Vannes et durer "trois à quatre mois", avait-il ajouté.

Détenu à la maison d'arrêt de Saintes (Charente-Maritime), Joël Le Scouarnec avait été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur 312 victimes potentielles identifiées à la lumière de ses "carnets", relatant des sévices sexuels sur une période de 30 ans.

C'est la plainte en 2017 d'une voisine, une fillette âgée de six ans, à Jonzac (Charente-Maritime), qui avait permis de mettre au jour cette gigantesque affaire de pédophilie guidée par les écrits glaçants du chirurgien retrouvés chez lui en 2017.

En décembre 2020 à Saintes, lors d'un procès à huis clos, la cour d'assises de la Charente-Maritime avait condamné l'ex-chirurgien à 15 ans de réclusion criminelle pour des atteintes sexuelles sur une de ses nièces et une jeune patiente dans les années 1990, ainsi que des viols sur une autre nièce, à la même période, et sur sa voisine de six ans. Joël Le Scouarnec a fait appel de cette condamnation.