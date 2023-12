Perpétuité requise contre Monique Olivier pour complicité dans trois crimes de "l'ogre des Ardennes"

"Elle a facilité l'exécution des crimes de Michel Fourniret": le ministère public a requis lundi la réclusion criminelle à perpétuité contre Monique Olivier, l'ex-épouse du violeur et tueur en série, jugée à Nanterre pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin.

"Au vu de la gravité exceptionnelle des faits commis, de la nécessaire protection de la société", les deux avocats généraux ont en outre demandé que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, les magistrats ont requis pendant plus de deux heures. Ils ont rappelé les "vicissitudes" des trois informations judiciaires ouvertes pour chacun des crimes jugés: les enlèvements et meurtres de deux jeunes femmes, Marie-Angèle Domèce en 1988 et Joanna Parrish en 1990, et d'une enfant de neuf ans, Estelle Mouzin, en 2003.

Fichier vidéo A rebours de l'image de victime présentée par Monique Olivier tout au long de son procès, l'accusation a rappelé les choix faits par l'ex-épouse de Fourniret: mettre en confiance Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish en sachant qu'elles allaient droit à la mort, se taire pendant 16 ans au sujet d'Estelle Mouzin.

"Mme Olivier, vous n'êtes pas complice à ce moment-là, vous êtes auteur du choix de vous taire", a relevé l'avocate générale Stéphanie Pottier.

"Sans elle, (Michel Fourniret) ne commet pas ces crimes. Avec elle, il les réussit", a asséné l'autre avocat général, Hugues Julié. "Le complice, c’est l'allié, celui qui est uni étroitement à l'auteur, en l'espèce aujourd’hui devant vous, c’est l'épouse du tueur en série", a-t-il poursuivi.

"C'est la peine maximale qui a été demandée parce que les crimes commis le justifient, pour moi les réquisitions du parquet vont dans le sens de ce que demandaient les familles de victimes que je représente", a commenté Me Didier Seban, avocat des familles Parrish et Mouzin.

Après trois semaines de débats, la parole sera donnée lundi après-midi à la défense, puis le dernier mot reviendra à l'accusée, si elle souhaite s'exprimer.

Le verdict sera rendu mardi.

Eric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, arrive au palais de justice de Nanterre, le 14 décembre 2023 AFP/Archives

En 2008, la cour d'assises des Ardennes avait condamné Monique Olivier à la perpétuité pour complicité dans quatre enlèvements et meurtres de son mari. Puis elle avait écopé de 20 ans de réclusion à Versailles, 10 ans plus tard, toujours pour complicité, dans un meurtre crapuleux cette fois.

"Il m'a utilisée", avait assuré l'accusée de 75 ans au premier jour de son procès pour définir sa relation avec Michel Fourniret.

Lors de leurs plaidoiries vendredi, tous les avocats des parties civiles ont demandé qu'elle soit déclarée coupable et qu'une peine lourde soit prononcée.

"Sa gravité, sa lourdeur dira qu'on ne peut pas enlever, pas tuer des enfants comme ça", a plaidé Me Didier Seban. "Je veux que ces crimes vous hantent dans vos nuits en maison d'arrêt", a-t-il lancé à l'accusée.

Tensions

Pendant trois semaines, l'audience a été émaillée de moments de tension, notamment quand le président Didier Safar a malmené certains témoins ou refusé de faire réagir l'accusée à chaud, à des moments qui paraissaient pourtant cruciaux, ce qui lui a été vivement reproché par les avocats des parties civiles.

Fichier vidéo Ainsi quand ont été projetées les quelques rares photos de Marie-Angèle Domèce, enfant de la Ddass disparue le 8 juillet 1988 et dont le corps n'a jamais été retrouvé: les jurés ne sauront pas ce que Monique Olivier a pu ressentir.

Moment inhabituel également en cours d'assises, quand l'avocat de la défense, Me Richard Delgenes, a repris la main jeudi dernier lors de l'interrogatoire mené par le président sur l'enlèvement d'Estelle Mouzin.

Le président assaillait l'accusée de questions sur ses mensonges devant les enquêteurs.

"Il fallait partir des vérités" que Monique Olivier a dites sur les faits "pour aller plus loin" pendant l'audience, a regretté auprès de l'AFP son avocat, Me Richard Delgenes.

"Nous n'avons pas eu toutes les réponses, mais nous savions que ces réponses étaient dures à obtenir", a admis devant la presse le père d'Esttelle Mouzin lundi avant de début de l'audience.

Répétant inlassablement "je ne sais pas" ou "je ne me souviens plus" quand elle était interrogée sur les faits, Monique Olivier n'a apporté aucun nouvel élément tangible concernant les sévices infligés à l'enfant ou l'emplacement des corps d'Estelle Mouzin et de Marie-Angèle Domèce, jamais retrouvés.