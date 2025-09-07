Piétons fauchés par une voiture en Normandie: une deuxième victime est décédée

Une deuxième victime est décédée de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été fauchée accidentellement par une voiture à Pirou, commune balnéaire de la Manche, par un conducteur octogénaire vraisemblablement pris de malaise, a-t-on appris auprès du parquet.

Samedi vers 17h00, une voiture avait percuté un groupe de piétons près de la plage, tuant une femme et blessant trois autres personnes grièvement.

Un de ces blessés, une femme également, est décédé durant la nuit, a indiqué dimanche le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau.

"Des premiers éléments recueillis, il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise", le véhicule ayant poursuivi sa route "avant de percuter un groupe de personnes", expliquait-il samedi soir.

"La thèse volontaire est formellement exclue", a souligné le procureur.

Le conducteur, âgé de 81 ans et qui circulait avec un passager, n'a été que légèrement blessé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Les quatre piétons victimes sont âgés de 48 à 77 ans et le pronostic vital était engagé pour deux d'entre eux lorsque les secours sont intervenus, a-t-on précisé de même source.

Selon des images et témoignages de médias locaux, la voiture semble avoir parcouru plusieurs centaines de mètres "à vive allure" avant d'achever sa course près du front de mer de Pirou, couchant au passage des panneaux de signalisation et endommageant du mobilier urbain. En fin de course, elle a percuté la terrasse d'une pizzeria, heureusement fermée pour congés.

Les images d'une webcam filmant la plage montraient samedi soir la voiture couchée sur le flanc, au niveau de la route longeant la plage.

Les pompiers, plus d'une trentaine, et les équipes du SMUR ont pris en charge six victimes au total, quatre piétons et les deux occupants de la voiture, a indiqué la préfecture de la Manche.

48.11198, -1.67429

