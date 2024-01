Plan alerte-enlèvement: le nourrisson retrouvé sain et sauf avec sa mère

Une petite fille d'un mois enlevée jeudi soir à l'hôpital de Meaux, en Seine-et-Marne, ce qui a engendré un déclenchement du plan alerte-enlèvement, a été retrouvée saine et sauve avec sa mère

Une petite fille d'un mois enlevée jeudi soir à l'hôpital de Meaux (Seine-et-Marne), ce qui a engendré un déclenchement du plan alerte-enlèvement, a été retrouvée saine et sauve avec sa mère, a annoncé vendredi le procureur de Meaux Jean-Baptiste Bladier, en levant le dispositif.

"Je peux vous indiquer que grâce au dispositif alerte-enlèvement, au moment où je prends la parole, la jeune mère de famille et son bébé ont été retrouvés, se trouvent au commissariat de Sevran, en Seine-Saint-Denis. En apparence, tout va bien pour l'une comme pour l'autre", a déclaré le représentant du parquet en introduction d'une conférence de presse vers 19H15.

Le 16 décembre, une jeune mère de 21 ans, sans-abri en situation de précarité, donne naissance à une petite fille à l'hôpital de Meaux.

En raison de la situation sociale de la mère et de la détresse respiratoire du bébé, la mère et la fille restent alors à l'hôpital, prises en charge dans l'unité mère-enfant.

"Durant cet accueil, le personnel médical relève des éléments d'inquiétude relativement à la prise en charge du nourrisson par sa mère", a détaillé M. Bladier, comme des "comportements brutaux" ou des "propos inadaptés et violents".

Suite à des signalements, une ordonnance de placement provisoire de l'enfant avait été prise mercredi par la justice. Or "le (jeudi) 18 janvier, il était constaté à 20H30 la disparition de la mère et de la fille" de l'hôpital, a expliqué le magistrat.

En raison de vives inquiétudes pour la vie de l'enfant, le procureur de la République a déclenché le plan alerte-enlèvement vendredi après-midi.

"Cette maman a rouvert son téléphone qui était fermé depuis un certain temps, ce qui a permis sa géolocalisation, et surtout il apparaît que sur la commune de Sevran, une femme a reconnu cette maman dans la rue" et a réussi à la retenir jusqu'à l'arrivée de la police, a indiqué le procureur de Meaux.

Le plan alerte-enlèvement a été levé en conséquence en début de soirée et la mère placée en garde à vue.

Adopté en France en février 2006, ce dispositif consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d'enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur. Il a été déclenché en France à une trentaine de reprises.

Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.

Sa précédente activation remontait au 7 juin pour l'enlèvement à Dunkerque (Nord) de la petite Malek, 8 ans, retrouvée saine et sauve en Italie avec son père le lendemain.