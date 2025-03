Plus de 50 morts dans l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord

Plus de 50 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé une discothèque bondée de Macédoine du Nord dans la nuit de samedi à dimanche.

Une enquête a été ouverte, cinq procureurs ont été désignés et une personne a été interpellée, a indiqué le ministère de l'Intérieur sans autre précision.

Selon le dernier bilan des autorités, 51 personnes sont mortes et 152 sont hospitalisées, dont 18 dans un état critique.

"Les préparatifs pour transporter les personnes gravement blessées dans l'incendie de Kocani vers des hôpitaux de premier plan de plusieurs pays européens sont en cours", a déclaré Stojanche Angelov, directeur du Centre de crise.

Les victimes sont essentiellement des jeunes venus assister au concert de DNK, un groupe de hip-hop très populaire dans le pays, dans la boîte de nuit "Pulse" à Kocani, à une centaine de kilomètres de la capitale Skopje.

"Ils ont essayé de réanimer les gens sur place. Les pompiers et les ambulance sont arrivés à temps, mais ce n'était pas suffisant", a déclaré une jeune femme qui a assisté au concert, interrogée par des médias locaux devant un hôpital de Skopje. "J'attends un ami ici, il a des brûlures à la main. Au début, nous n'avons pas cru qu'il y avait un incendie, puis il y a eu une énorme panique parmi les personnes présentes et une bousculade à la sortie du club".

Les victimes dont les corps sont arrivés à l’hôpital de Kocani étaient âgées de 14 à 25 ans, a indiqué à un média local la directrice de l’hôpital, Kristina Serafimovska.

Parmi les blessés, "70 patients sont arrivés, présentant des brûlures et des intoxications au monoxyde de carbone", a-t-elle ajouté.

Un des membres du groupe DNK, Vladimir Blazev, a été brûlé au visage et se trouvait sous assistance respiratoire dimanche matin, a dit sa sœur à des médias locaux.

Étincelles

Des unités médicales de l'armée macédonienne arrivent en renfort à l'hôpital de Kocani (macédoine du Nord), après l'incendie dans une boîte de nuit qui a fait plus de 50 morts. AFP

"Selon nos premières informations, l'incendie a pris à la suite d'étincelles provenant d'engins pyrotechniques utilisés lors du concert", a déclaré le ministre de l'Intérieur Pance Toskovski depuis le poste de police de Kocani.

"Très probablement les étincelles ont atteint le plafond constitué d'un matériau facilement inflammable, puis en un très court laps de temps, l'incendie s'est propagé dans toute la discothèque et une épaisse fumée s'est formée", a ajouté le ministre.

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et tournées avant l'incendie, on peut voir des jets de scène, sortes de feux d'artifice d'intérieur utilisés pendant les concerts.

Le concert de DNK avait commencé à minuit et l'incendie aurait débuté vers 03H00 (02H00GMT). Sur d'autres vidéos, on peut voir d'immense flammes sortir d'un bâtiment, puis des véhicules de secours devant l'entrée de la discothèque noircie par la fumée.

"Perte inimaginable"

"C'est un jour difficile et très triste pour la Macédoine", a écrit sur Facebook le Premier ministre Hristijan Mickoski, "La perte de tant de jeunes vies est irréparable, et la douleur des familles, des proches, et des amis est incommensurable".

"En ces moments de profonde tristesse, nos pensées vont vers ceux qui ont perdu leurs proches. Je souhaite aux blessés un prompt rétablissement, et aux familles des défunts, la force de supporter cette perte inimaginable. Le peuple et le gouvernement feront tout ce qui est en leur pouvoir pour au moins atténuer leur douleur et les aider dans ces moments les plus difficiles".

Les réactions de dirigeants se sont multipliées dimanche matin, et plusieurs pays ont proposé leur aide.

Le Premier ministre bulgare Rossen Jeliazkov, a qualifié sur Facebook l'incendie "d'immense tragédie humaine", et proposé l'aide de son pays pour transporter et prendre en charge les blessés dans des établissements de Sofia et Varna. "J'ai ordonné une pleine préparation pour leur accueil et les forces aériennes bulgares" sont mobilisées, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a lui aussi proposé son aide et déclaré que l'Albanie pouvait "fournir toute assistance qui pourrait être nécessaire".

La Grèce, par la voix de son Premier ministre Kyriakos Mitsotakis sur X s'est aussi dite prête à apporter son aide "en ces temps difficiles".

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, s'est dite sur X "Profondément attristée par l'incendie tragique, qui a coûté la vie à trop de jeunes à Kocani. (...) L'UE partage le deuil et la douleur du peuple de Macédoine du Nord".