Plusieurs morts et des blessés graves dans l'accident d'un funiculaire à Lisbonne

Police et pompiers sur le site de l'accident de funiculaire qui a fait plusieurs morts à Lisbonne, au Portugal, le 3 septembre 2025

Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs morts et des blessés graves, a déploré le président portugais dans un communiqué publié mercredi soir.

Marcelo Rebelo de Sousa a déploré "profondément" l'accident qui a fait des "victimes mortelles" et des "blessés graves", sans indiquer précisément le nombre de victimes.

D'après des médias locaux, citant les services d'urgence, le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé, provoquant au moins trois morts.

Fichier vidéo Les images diffusées en boucle sur les télévisions locales montraient l'important dispositif monté par les pompiers, la police et le service d'urgences médicales au milieu de la rue très inclinée où se trouvait le véhicule, tombé sur le flanc et très endommagé.

Cet ascenseur, d'une capacité d'une quarantaine de passagers, est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise.

L'accident s'est produit à 18H05 (heure locale) près de l'avenue de la Liberté et les pompiers s'affairaient encore au sauvetage des personnes.

Des sources de la Protection Civile ont indiqué au journal Público qu'une vingtaine de personnes avaient été blessées, dont cinq dans un état critique, mais aucun bilan officiel n'a été diffusé à ce stade.

Selon les témoignages recueillis par les médias locaux, le funiculaire aurait été détruit après avoir percuté un bâtiment.

Police et pompiers sur le site de l'accident de funiculaire qui a fait plusieurs morts à Lisbonne, au Portugal, le 3 septembre 2025 AFP

Un témoin de l'accident a déclaré à la chaîne SIC qu'elle avait vu le transport descendre "à toute vitesse" sur la pente abrupte où il circule quotidiennement avant de heurter un immeuble.

"Il a percuté un bâtiment avec une force brutale et s'est effondré comme une boîte en carton, il n'avait aucun frein", a raconté cette femme.

Le maire de Lisbonne devait s'exprimer devant les médias dans la soirée.