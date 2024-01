Portugal: la longévité de Bobi, sacré chien le plus vieux, mise en doute

Bobi, sacré en 2023 plus vieux chien de tous les temps, le 12 février 2023 à Leiria, au Portugal

La longévité de Bobi, mort en octobre au Portugal et sacré en 2023 plus vieux chien de tous les temps, suscite des doutes, si bien que le Guinness World Record a décidé de suspendre ce titre le temps d'une enquête, a-t-on apppris mardi.

Pendant notre enquête, "nous avons décidé de suspendre temporairement les titres de record du plus vieux chien vivant et du plus vieux chien de tous les temps", a indiqué à l'AFP un porte-parole du Guinness, qui recense les records au niveau mondial, précisant qu'il s'agissait d'une "décision temporaire".

Bobi est mort en octobre dernier à l'âge de 31 ans et 165 jours, selon un communiqué publié sur le site du Guinness World Record qui l'avait distingué en février 2023, après avoir homologué sa longévité exceptionnelle.

Ce rafeiro, une race de chien qui a normalement une espérance de vie entre 12 et 14 ans en moyenne, vivait entouré de chats dans une maison à Conqueiros, un petit village du centre du Portugal.

Cet animal de compagnie, au poil brun, avait échappé au sort réservé aux autres chiots de la portée, qui avaient été enterrés à leur naissance. Il avait été caché par les enfants de la famille, ce qui lui a sauvé la vie.

Interrogé sur le secret de sa longévité, son propriétaire Leonel Costa, qui n'a pas réagi mardi aux sollicitations de l'AFP, l'expliquait il y a un an surtout par l'environnement paisible dans lequel vivait Bobi et l'"alimentation variée" préparée à la maison, à base de "viande et de poisson".

Aujourd'hui, son âge soulève des interrogations, en raison notamment de différences dans la couleur des pattes apparaissant sur des photos de Bobi jeune et des photos plus récentes, selon l'enquête d'un magazine.

D'après les photos de ce chien parues dans les médias, "il ne semble pas présenter les signes d'un chien très âgé", avec "des problèmes de mobilité" ou même au niveau "de la masse musculaire", avait estimé Miguel Figueiredo, un vétérinaire d'une clinique lisboète, interrogé il y a un an par l'AFP.