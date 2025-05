Procès du "repas spécial" aux champignons en Australie: une victime "courbée" de douleur, selon son fils

Le mari d'une Australienne accusée d'avoir tué trois personnes dont ses beaux-parents en leur servant un "repas spécial" aux champignons vénéneux a déclaré jeudi, au deuxième jour du procès de la quinquagénaire, que son père était "courbé" de douleur avant de mourir.

Mme Patterson doit répondre de trois meurtres et d'une tentative de meurtre dont le mobile est inconnu, lors de ce procès très suivi par les médias et qui doit durer six semaines dans l'Etat australien de Victoria (sud-est).

A l'ouverture du procès mercredi, elle a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, sa défense affirmant qu'il s'agissait d'un "terrible accident".

En juillet 2023, la mère de famille avait organisé un déjeuner dans son village de Leongatha, dans le sud-est de l'Australie, au cours duquel elle avait servi à ses invités la spécialité de la cuisine anglaise à base de viande de boeuf et de pâte feuilletée, mais avec des champignons vénéneux.

Auditionné comme témoin à la Cour de justice de Morwell, à une centaine de kilomètres à l'est de Melbourne en Australie, Simon Patterson a raconté jeudi la rencontre avec ses parents à l'hôpital, après qu'ils ont été empoisonnés.

"Papa était bien plus mal en point que maman. Il avait vraiment du mal", a-t-il déclaré à la barre.

"Il était couché sur le côté, recroquevillé", a poursuivi M. Patterson, ajoutant que le visage de son père était "vraiment décoloré".

Simon Patterson, qui était séparé de l'accusée, avait décliné l'invitation au repas.

Il lui avait envoyé un SMS la veille pour lui dire qu'il ne se sentait pas "à l'aise" de s'y rendre.

Erin Patterson l'a exhorté à reconsidérer sa décision, disant qu'elle avait préparé un "repas spécial" et dépensé une "petite fortune" pour le filet de boeuf.

"J'espère que tu changeras d'avis", indique l'un de ses messages, lu dans la salle d'audience.

Mme Patterson avait prétendu souffrir d'un cancer et vouloir demander à ses invités leur avis sur la façon de l'annoncer à ses deux enfants.

Des tests médicaux ont ensuite révélé qu'elle n'avait pas de cancer.

La procureure de la Couronne Nanette Rogers a accusé la veille Mme Patterson d'avoir "délibérément empoisonné" ses invités.

L'autopsie des trois invités ainsi que des analyses sur le survivant avaient révélé qu'ils avaient été victimes d'un empoisonnement aux champignons vénéneux, a-t-elle indiqué.

La police a retrouvé des restes de bœuf Wellington au domicile d'Erin Patterson, qui ont été analysés et contenaient des traces de champignons mortels, selon la magistrate.