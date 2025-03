Procès d'un incendie meurtrier dans l'Hérault: "C'était du bricolage"

Le procès de cinq anciens responsables des pompiers de l'Hérault s'est ouvert lundi à Béziers, huit ans après un incendie qui avait fait un mort et trois blessés graves parmi les soldats du feu, contraints au "bricolage".

"Le maître mot des pompiers, c'était il faut s'adapter, même avec du mauvais matériel. On prend du monde et on remplit les camions. C'était du bricolage", convient au premier jour de ce procès le "chef de groupe" Franck Ravel, l'un des cinq officiers poursuivis pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires".

"Depuis, beaucoup de choses ont été faites, mais, malheureusement, il a fallu attendre un accident", ajoute-t-il, sous le regard attentif des trois pompiers survivants, assis au premier rang d'une salle du tribunal correctionnel de Béziers pleine à craquer.

Lucas Canuel, dont 40% de la surface du corps ont été brûlés, a posé sur une tablette devant lui ses mains amputées de tous leurs doigts.

Son visage, autour des yeux, et son nez, où manquent les narines, portent encore les stigmates des brûlures subies le 10 août 2016 lors de l'intervention sur un feu de forêt entre Gabian et Roquessels, au nord de Béziers (Hérault).

Les deux autres survivants de cette dramatique intervention, Didier Bourdelier et David Fontaine, ont pris place à ses côtés.

Derrière eux, la mère et le frère, pompier lui aussi, de Jérémy Beier, le pompier professionnel de 24 ans décédé de ses blessures après 42 jours de coma, suivent attentivement le début des débats, prévus jusqu'à jeudi.

De l'autre côté de la salle, cinq hommes âgés de 47 à 65 ans, dont l'ancien patron du service départemental d'incendie et de secours (Sdis), Christophe Risdorfer. Ils ont toujours nié toute responsabilité dans la mort du jeune homme et les blessures subies par ses coéquipiers.

"Au départ, ça ne semblait pas être un incendie de grande intensité. On prend des photos, tout le monde paraît tranquille, on ne prend pas la mesure. Mais le vent allait tourner, se renforcer, et mener au drame", relève le président du tribunal, Christophe Rolland.

C'est alors que les quatre camions-citernes feu de forêt (CCF) affectés sur le flanc gauche du feu sont surpris par les flammes dans une clairière. Le "CCF3" et le "CCF4", d'anciennes générations, ne parviennent pas à déclencher leur système d'autoprotection, qui diffuse de l'eau autour du véhicule.

"J'ai fait confiance"

Ceux du CCF4 se réfugient dans un camion plus récent et mieux équipé, mais l'équipage du CCF3 - Beier, Canuel, Bourdelier et Fontaine -, sortis eux aussi de leur cabine, ne trouvent pas immédiatement d'abri. Ils seront ensuite évacués par hélicoptère au service des grands brûlés de l'hôpital de Montpellier. Jérémy Beier ne survivra pas à ses blessures.

Lundi matin, les débats ont évoqué les nombreuses défaillances du camion des victimes: radio en panne, système d'autoprotection non-fonctionnel, non-étanchéité de la cabine, absence de diffuseur d'air.

En matière de maintenance, "l'inaction était la règle et l'action l'exception, c'est comme ça qu'on est arrivé au drame", accuse Lucas Canuel.

"La radio a commencé à dysfonctionner au moment du départ. Je ne me voyais pas dire au chef de groupe +On rentre+. J'ai fait confiance aux plus gradés", explique Didier Bourdelier.

Dernier prévenu, Gilles Marcos était l'officier "AERO" lors des faits, chargé d'assurer la sécurité au sol depuis un hélicoptère. Lundi matin, il a répondu à l'accusation, qui lui reproche notamment de ne pas avoir ordonné les largages d'urgence réclamés sur le flanc gauche, où se trouvaient les équipes en danger.

"Quand ils (les pompiers au sol) demandent le largage de sécurité, j'ai bien entendu leur demande et transmis au Dash (avion bombardier d'eau, NDLR), mais on était sur le flanc droit. Avec le pilote de l'hélicoptère et celui du Dash, on est allé au plus près du feu, mais avec les fumée, on a cherché en vain", a-t-il affirmé.