Procès en appel de Mamadou Diallo: l'"intime conviction" des proches de la victime

A l'approche du verdict au procès en appel de Mamadou Diallo, l'avocat des parties civiles a fait part jeudi de leur intime conviction d'être face au meurtrier de Catherine Burgod, tuée dans l'agence postale de l'Ain où elle travaillait en 2008.

Lors de son premier procès en avril 2022 à Bourg-en-Bresse, l'accusé, qui nie fermement avoir commis le crime, avait été acquitté "au bénéfice du doute".

"Aujourd'hui tout est remis à plat", a plaidé Jean-François Barre au nom de la famille et des proches de la victime, avant les plaidoiries de la défense et les réquisitions prévues dans l'après-midi.

Après un "puissant combat" de 15 ans pour la vérité, ces proches sont aujourd'hui convaincus de la culpabilité de Mamadou Diallo. "Le théorème du +pas vu pas pris+ a ses limites", a avancé Me Barre, dénonçant une franchise "pas immédiate" chez l'accusé et soutenant la thèse d'un "vol qui a mal tourné" et non "l'oeuvre d'un fou".

Catherine Burgod avait été retrouvée, lardée de 28 coups de couteau dont six mortels, dans la petite agence de Montréal-la-Cluse, où cette mère de famille de 41 ans, enceinte, travaillait seule un vendredi de décembre 2008.

Agé de 19 ans au moment des faits, l'accusé reconnaît avoir découvert le corps et volé une liasse de billets en quittant les lieux, "en état de choc", sans appeler les secours.

Mamadou Diallo attend l'ouverture de son procès devant la cour d'appel du Rhône à Lyon le 12 octobre 2023 AFP/Archives

Les soupçons s'étaient d'abord focalisés sur Gérald Thomassin, un acteur devenu marginal, jusqu'à ce que l'ADN de Mamadou Diallo surgisse en 2017 dans une affaire de carte bleue volée, finalement classée sans suite.

Les éléments du dossier ont été "noyés" par cette piste, a déploré Me Barre. "Le procès aujourd'hui c'est le vôtre", a-t-il lancé à Mamadou Diallo.

"Deux visages"

Lors des six jours d'audience, celui qui est aujourd'hui brancardier a été décrit par sa famille et ses proches, qui sont persuadés de son innocence, comme un jeune homme "gentil", "empathique", "jovial".

L'enquête de personnalité décrit aussi un homme "aux deux visages", capable de mentir, selon l'expression d'une ancienne petite amie qui l'a accusé de lui avoir volé sa carte bleue.

Tout au long du procès, la défense est restée fidèle à la ligne qui avait conduit à son acquittement, en première instance: raviver l'hypothèse Gérald Thomassin. Cet acteur primé pour son rôle dans un film de Jacques Doillon, avait été mis en examen après des déclarations troublantes et deux discussions téléphoniques en forme d'aveu. Il a disparu en 2019 après avoir bénéficié d'un non-lieu.

L'accusé, âgé de 34 ans aujourd'hui, s'est longuement défendu sur la "chronologie serrée" du meurtre: moins d'une demi-heure sépare le dernier signe de vie de Catherine Burgod - un SMS envoyé à 08H36- et la découverte de son corps par des clients peu après 09H00.

Mamadou Diallo (D) attend l'ouverture de son procès devant la cour d'appel du Rhône, le 12 octobre 2023 AFP/Archives

A Lyon comme à Bourg-en-Bresse, Mamadou Diallo a aussi tenté de justifier le fait de voler de l'argent en présence d'un cadavre et la présence de son ADN sur un mystérieux sac retrouvé à proximité du corps, sur lequel il assure s'être essuyé les mains pensant qu'il s'agissait d'un chiffon.

L'audience reprend à 13H30 avec les réquisitions de l'avocat général Eric Mazaud. Déjà présent lors du premier procès à Bourg-en-Bresse, il y avait requis 30 ans de prison.

Acquitté au bénéfice du doute, l'accusé avait pu quitter la prison dans les heures suivantes. Il s'est présenté librement au début de ce nouveau procès, où il risque à nouveau la perpétuité. Son avocate Me Sylvie Noachovitch prendra la parole en dernier, avant que les jurés ne se retirent pour prendre leur décision.