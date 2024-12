Quarante-deux sites d'orpaillage illégal démantelés dans le sud-est de la Guyane

Quarante-deux sites d'orpaillage illégal ont été démantelés dans la région de Camopi, dans le sud-est de la Guyane, au cours d'une vaste opération qui s'est déroulée du 17 octobre au 9 novembre, a annoncé la préfecture du département ultramarin dans un communiqué lundi.

La perte totale pour les contrebandiers est estimée à plus d'un million et demi d'euros (saisies et destructions), indique la préfecture, précisant que deux personnes, dont un étranger en situation irrégulière, ont été arrêtées.

"Des patrouilles conjointes, regroupant les militaires de la gendarmerie et des forces armées de Guyane, sont déployées sur zone afin d’empêcher la réoccupation des sites par les orpailleurs clandestins", poursuit la préfecture dans son communiqué.

La Guyane souffre d'une ruée vers l'or incontrôlée en provenance des pays voisins, Brésil et Suriname.

L'ouest du département, frontalier avec cette ancienne colonie néerlandaise, est la zone la plus touchée et concentre 80% des sites miniers illégaux, contre 20% dans la partie est, côté Brésil.

D'après un bilan de la préfecture rendu public fin février, 7.200 chercheurs d'or clandestins étaient présents en Guyane en 2023, répartis sur 400 sites d'extraction.

Près de cinq tonnes d'or ont été extraites illégalement l'année dernière, selon la même source.