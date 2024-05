Quatre morts dans l'effondrement d'un bar-restaurant aux Baléares

Quatre personnes sont mortes jeudi et seize ont été blessées, dont des touristes étrangers, dans l'effondrement d'un bar-restaurant situé sur l'île très touristique de Majorque, dans l'archipel espagnol des Baléares.

"Il y a quatre morts et 16 blessés", a indiqué à l'AFP vendredi matin une porte-parole des services de secours de l'archipel, réduisant à la baisse un bilan initial d'une vingtaine de blessés.

Les services d'urgence avaient indiqué dans la nuit sur le réseau social X que sept des blessés étaient dans un état "très grave" et neuf dans un état "grave" et qu'ils avaient "été transférés vers différents hôpitaux de Palma", la capitale de l'île de Majorque.

Les services de secours ont cherché une partie de la nuit dans les décombres par crainte que d'autres victimes puissent être rester coincées avant de mettre fin aux recherches.

"Nous avons terminé après avoir fait de dernières recherches et nous avons confirmation de 20 victimes, dont quatre mortelles", a indiqué Eder García, le chef des pompiers de Palma, sur la télévision publique Baléares IB3.

"Plusieurs nationalités"

"Il y a plusieurs nationalités" parmi les victimes, "ce que nous pouvons indiquer est que la majeure partie (des victimes) sont des étrangers et pas des habitants de Palma", a-t-il ajouté, devant la presse, sans donner de précisions sur les nationalités.

Les îles Baléares, situées dans la mer Méditerranée et connues pour leurs eaux cristallines et leurs plages, sont la deuxième région la plus touristique d'Espagne après la Catalogne. En 2023, elles ont accueilli plus de 14 millions de touristes, selon les chiffres officiels.

Fichier vidéo L'archipel, dont Majorque est l'île principale, est notamment prisé des touristes allemands et britanniques.

Cet édifice de trois niveaux, comprenant un restaurant et un bar en sous-sol, se situe sur une promenade de bord de mer dans la zone touristique de Playa de Palma, au sud de Palma. Les lieux étaient très fréquentés au moment du drame alors que la saison touristique commence déjà à battre son plein aux Baléares, archipel comprenant aussi les îles d'Ibiza, de Minorque et de Formentera.

De nombreux pompiers se sont déployés sur les lieux juste après l'effondrement tandis que les ambulances transportaient les blessés vers l'hôpital, a constaté sur place un photographe de l'AFP.

Victimes dans le sous-sol

Les services techniques doivent se déplacer vendredi sur les lieux afin de déterminer les causes de l'effondrement de l'édifice, situé dans la rue Cartago de Playa de Palma.

"Les circonstances font actuellement l'objet d'une enquête" mais "ce que nous savons avec certitude est que le premier étage s'est effondré et a fait s'effondrer le sol" du rez-de chaussée sur le "sous-sol où nous avons retrouvé le plus de victimes" dans le bar, a expliqué Eder García.

Des pompiers sur place après l'effondrement d'un restaurant à Playa de Palma, au sud de Palma de Majorque, le 23 mai 2024 aux Baléares AFP

Dans un message sur le réseau social X, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a indiqué "suivre de près les conséquences du terrible effondrement intervenu sur la plage de Palma".

Le dirigeant socialiste a par ailleurs "présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées" et offert "tous les moyens et les effectifs nécessaires" de l'Etat central pour aider les autorités régionales dans la gestion de cet accident.

Des pompiers et des équipes de secours sur les lieux de l'effondrement d'un restaurant à Playa de Palma, au sud de Palma de Majorque, le 23 mai 2024 aux Baléares AFP

La présidente de la région des îles Baléares, Marga Prohens, s'est déclarée "choquée par les informations reçues au sujet de l'effondrement" et a adressé ses pensées "aux familles des quatre personnes qui ont perdu la vie dans ce tragique incident".

En 2009, l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Palma de Majorque avait fait sept morts, dont deux Allemands et trois Colombiens.