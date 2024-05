Quatre morts dans l'effondrement d'un bar-restaurant rempli de touristes aux Baléares

Deux jeunes touristes allemandes, un Sénégalais et une employée espagnole sont morts dans l'effondrement jeudi soir d'un bar-restaurant situé sur le front de mer de Palma de Majorque, dans le très touristique archipel espagnol des Baléares où la saison bat déjà son plein.

"Les victimes sont deux Allemandes de 20 et 30 ans, une employée espagnole de 23 ans et un Sénégalais de 44 ans", a indiqué vendredi à l'AFP un porte-parole de la police.

Sur les seize blessés dans cet accident, huit, de nationalité néerlandaise, sont toujours hospitalisés, a déclaré pour sa part le maire de Palma, Antonio Jiménez. "Ils sont hors de danger", a-t-il assuré.

Selon la mairie, les deux jeunes Allemandes étaient en vacances sur l'île tandis que le Sénégalais - qui avait fait beaucoup parler de lui dans les médias locaux en 2017 pour avoir sauvé un baigneur de la noyade - et l'employée espagnole du bar-restaurant résidaient dans l'île, la principale de l'archipel.

Une minute de silence a été observée dans la ville à 10H00 GMT.

Les îles Baléares, situées dans la mer Méditerranée et connues pour leurs eaux cristallines et leurs plages, sont la deuxième région la plus touristique d'Espagne après la Catalogne. En 2023, elles ont accueilli plus de 14 millions de touristes, selon les chiffres officiels.

Un policier prend des photos au lendemain de l'effondrement d'un restaurant aux Baléares qui a fait quatre morts, à Playa de Palma au sud de Palma de Majorque le 24 mai 2024 AFP

L'archipel est particulièrement prisé des touristes allemands, britanniques et néerlandais.

Comme "une bombe"

Le bruit causé par l'effondrement ressemblait à "une bombe", a raconté, sur la télévision Trece, Santiago Aranda, un témoin des faits. Il promenait alors son chien et dit être allé aider les secours.

"Il était très difficile d'essayer de calmer et de sortir des gens qui vous parlent dans une autre langue", a-t-il ajouté, disant ne pas "comprendre et parler allemand".

Cet édifice de trois niveaux, le Medusa Beach Club, est un bar-restaurant-club comptant un premier étage avec une terrasse et un bar en sous-sol. Il se situe sur une promenade de bord de mer dans la zone touristique de Playa de Palma, au sud de Palma.

L'endroit était très fréquenté au moment du drame, alors que la saison touristique commence déjà à battre son plein aux Baléares, archipel comprenant aussi les îles d'Ibiza, de Minorque et de Formentera.

De crainte que d'autres victimes aient pu rester coincées, les pompiers ont cherché une partie de la nuit sous les décombres, avant de mettre fin aux recherches.

Un policier prend des photos au lendemain de l'effondrement d'un restaurant aux Baléares qui a fait quatre morts, à Playa de Palma au sud de Palma de Majorque le 24 mai 2024 AFP

Selon Eder García, chef des pompiers de Palma, la majeure partie des victimes ont été retrouvées dans le sous-sol voûté.

Excès de poids

Les autorités cherchaient vendredi à déterminer les causes de l'accident.

"Les circonstances font actuellement l'objet d'une enquête", mais "ce que nous savons avec certitude, c'est que le premier étage s'est effondré et a fait s'effondrer le sol" du rez-de chaussée sur le sous-sol, a expliqué Eder García.

"La terrasse de l'étage supérieur s'est effondrée sur la terrasse" au niveau de la rue qui s'est elle-même effondrée "sur le sous-sol", a confirmé Santiago Aranda, le témoin, rapportant avoir entendu "des cris, des pleurs" venir du sous-sol.

"Tout laisse penser" que l'effondrement est lié à "l'ancienneté de la structure et à l'excès de poids", a poursuivi Eder García.

Fichier vidéo Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait indiqué dans la nuit, sur le réseau social X, "suivre de près les conséquences du terrible effondrement survenu sur la plage de Palma".

Il a adressé vendredi, lors d'une conférence économique à Barcelone, ses "condoléances pour la mort de quatre personnes dans l'accident d'hier à Palma".

En 2009, l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Palma de Majorque avait fait sept morts, dont deux Allemands et trois Colombiens.