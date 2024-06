Que la force rentre au musée: un casque original de Dark Vador exposé à Lyon

Un homme manipule l'un des casques originaux de Dark Vador, fait main et utilisé sur le tournage de l'Empire contre-attaque, qui a intégré la collection du Musée Miniature et Cinéma de Lyon, le 13 juin 2024

Avis aux passionnés de la Guerre des étoiles: l'un des casques originaux de Dark Vador, fait main et utilisé sur le tournage de l'Empire contre-attaque, a intégré la collection du Musée Miniature et Cinéma de Lyon.

Symbole de l'un des plus célèbres méchants du cinéma, l'objet est un mélange de casque de samourai et de casque allemand de la Seconde guerre mondiale, sculpté par le designer britannique Brian Muir.

"C'est une pièce assez exceptionnelle", selon Julien Dumont, le directeur du musée, qui l'a acquis auprès d'un particulier "pour le prix d'une belle voiture".

Le casque sera exposé au public à partir de samedi au sein d'une collection qui compte déjà un costume de Spiderman, un gant d'Iron Man ou des décors miniatures des films de Wes Anderson.

Un des casques originaux de Dark Vador, utilisé sur le tournage de l'Empire contre-attaque, au Musée Miniature et Cinéma de Lyon, le 13 juin 2024 AFP

D'autres modèles ont été préservés, notamment dans les archives du réalisateur Georges Lucas, à San Francisco, mais il s'agit selon M. Dumont du seul exemplaire actuellement visible dans un musée.

A la fin des années 1970, le costumier John Mollo et l'équipe de Brian Muir ont "un tout petit budget, ridicule, pour créer les costumes. Ils ne s'imaginent absolument pas que ça va devenir l'un des personnages les plus connus de la pop culture", s'amuse M. Dumont, qui est également producteur.

"C'était vraiment à l'ancienne. Ils ont moulé la tête de l'acteur David Prowse pour en faire un plâtre, puis ont tout sculpté dans l'argile", explique-t-il en montrant les courbes asymétriques de l'arrière du casque.

"Sur chaque tournage, il y avait à peu près cinq casques". Celui-ci a servi dans le deuxième volet de la trilogie originale. Il "apparaît dans la scène d'introduction, quand Dark Vador entre dans la base" précise ce passionné.

Un des casques originaux de Dark Vador, utilisé sur le tournage de l'Empire contre-attaque, au Musée Miniature et Cinéma de Lyon, le 13 juin 2024 AFP

"C'est une sorte de prototype. En bas, il y a un petit triangle pour respirer qui n'apparaît que dans une seule scène du film", poursuit-il. "C'est aussi l'un des rares casques avec la peinture d'origine".

Les objets de tournage sont de plus en plus rares puisque les technologies d'aujourd'hui permettent de se passer de décors ou de costumes sophistiqués, recréés en post-production grâce à des écrans verts et des capteurs numériques.

Pour célébrer cette nouvelle acquisition, le musée lyonnais, situé au coeur du Vieux Lyon, propose une conférence avec le sculpteur Brian Muir samedi.