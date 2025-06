Quinze ans de réclusion requis contre la femme qui a brûlé vif son grand-père malade

Quinze ans de réclusion ont été requis en appel mercredi à Bourg-en-Bresse contre la femme qui a tué son grand-père grabataire de 95 ans en mettant le feu à son lit, sa défense plaidant un "geste d'amour".

"Quand on aime, on ne brûle pas", a déclaré l'avocat général Eric Mazaud, qui a requis devant la cour d'assises de l'Ain la même peine que celle réclamée en première instance, où la jeune femme avait été condamnée à cinq ans de prison avec sursis.

Souvent en larmes à la barre, l'accusée, 33 ans, a assuré avoir voulu abréger les souffrances du vieil homme dont elle était très proche. Elle a dit regretter son geste, peinant toutefois à l'expliquer, car "le feu c'est atroce, c'est inhumain".

"Il avait très clairement exprimé son souhait de mourir" et elle l'a fait "par amour pour son grand-père", a plaidé Me Thibaud Claus, l'avocat de l'accusée, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Mais "il n'est pas mort en douceur, ce n'est pas un geste d'amour", a estimé de son côté le représentant du ministère public, qui avait fait appel du premier verdict, jugeant la peine "totalement incompréhensible".

En août 2020, le grand-père avait été retrouvé mort asphyxié et à moitié carbonisé dans son lit médicalisé chez une de ses filles, où il était hébergé, à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône).

Interpellée deux mois plus tard, sa petite-fille avait reconnu avoir mis le feu au lit mais elle ne "voulait pas le brûler", seulement l'asphyxier avec la fumée, a-t-elle expliqué à la barre.

"Une mort infernale"

Elle a dit avoir déversé du carburant sur la literie "sans regarder" et en tremblant, mais le dépôt a été "minutieux, précis" selon un expert incendie entendu comme témoin.

"Vous lui avez prévu les flammes, la suie, l'obscurité", "c'est une mort infernale que vous lui avez réservée", a asséné l’avocat général. Il a demandé aux jurés "la juste peine" pour un "assassinat dans des conditions atroces".

Selon un psychiatre qui a témoigné, la jeune femme était dans un "état de dissociation", un état second en réaction à un traumatisme, qui a "altéré son discernement" au moment des faits.

Quelques heures avant le drame, son conjoint lui avait annoncé qu'il la quittait en lui révélant un adultère, "déclenchant" le passage à l'acte de l'accusée, selon une psychologue.

Alité depuis des années, le grand-père, équipé d'une sonde urinaire et de couches, ne mangeait plus, refusait les douches et "en avait marre, clairement", a indiqué à la barre une de ses anciennes auxiliaires de vie.

"L'aider à mourir"

Selon la famille de l’accusée, qui a fait bloc derrière elle tout au long du procès, le vieil homme demandait que le "bon Dieu" vienne le chercher et réclamait "la pilule pour dormir".

Mais c’était surtout à sa petite-fille, dont il était le plus proche, qu’il demandait "de l’aider à mourir", a assuré cette dernière à la barre, sans qu’elle n’en parle alors à sa famille.

Face aux souffrances de l'aïeul qui "toute la nuit, hurlait à la mort", "il n’y a pas de solution", sauf une solution "législative, légale", a estimé Me Thibaud Claus, alors que le parlement a adopté en première lecture un projet de loi sur l'aide à mourir.

"Elle est où l'aide ?", a-t-il demandé lors de sa plaidoirie, refusant cependant d’adopter une "position militante" sur l’euthanasie.

"S'il y avait eu la loi de la fin de vie, on n’en serait pas là", avait souligné pour sa part lundi à la barre la sœur de l’accusée, "ça aurait été moins brutal, moins vif, moins dur".

Le verdict est attendu mercredi après-midi.