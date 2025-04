Raids "sans précédent" en Europe, 200 arrestations et saisie de drogue

Les forces de l'ordre ont effectué des raids "sans précédent" mardi en Europe contre quatre groupes criminels organisés, résultant en plus de 200 arrestations dans cinq pays, notamment en Turquie, un véritable "coup de massue" pour le trafic de drogue.

Parallèlement aux arrestations, les agents de l'opération "Bulut" ("Nuage", en turc) ont saisi plus de 21 tonnes de stupéfiants, dont 3,3 millions de comprimés de MDMA, a déclaré Europol, l'agence de police européenne qui a coordonné l'opération.

"Il s'agit de l'un des plus importants coups de filet contre des groupes criminels organisés de ces dernières années", a dit à l'AFP Andy Kraag, le directeur du Centre européen de lutte contre la grande criminalité organisée d'Europol.

Des images des raids montrent des policiers armés faisant irruption dans des propriétés, appréhendant des suspects et les immobilisant au sol avant de les menotter.

Les autorités ont également confisqué de la drogue, des véhicules et de l'argent liquide utilisés par les groupes.

"C'est un coup de massue car je pense qu'il n'y a jamais eu un tel précédent", a affirmé M. Kraag, selon lequel l'opération a envoyé "un message fort au crime organisé".

"Et le message, c'est que même si vous pensez être résilient, que vous êtes un acteur majeur, au bout du compte, vous serez démantelé", a-t-il averti.

Les autorités ont procédé à 234 arrestations, dont 225 en Turquie, a affirmé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya plus tôt mardi.

Il a précisé que les groupes cherchaient à acheminer de la cocaïne vers la Turquie et l'Europe par voie maritime et terrestre depuis des pays d'Amérique du Sud, ainsi que de l'héroïne depuis l'Iran et l'Afghanistan, du cannabis via les Balkans et de l'ecstasy via l'Europe.

"Du chef au petit criminel"

Les quatre groupes démantelés étaient également impliqués dans le blanchiment d'argent, des crimes violents et d'autres activités criminelles douteuses.

Les arrestations ont eu lieu en Turquie, Belgique, Allemagne, Espagne et aux Pays-Bas.

Les autorités ont arrêté l'ensemble des membres du réseau de ces groupes, "du chef au petit criminel de rue", a déclaré M. Kraag.

L'opération a été rendue possible grâce à la lecture de messages issus du démantèlement, il y a quatre ans, des plateformes de communication cryptées Sky ECC et ANOM utilisées par les criminels.

La "mine d'or" que constituent les messages interceptés est "comme un cadeau qui ne cesse de donner", a confié M. Kraag auprès de l'AFP.

"Ils mènent constamment à des renseignements exploitables et à des opérations en cours", a-t-il poursuivi.

"Je n'exclus pas de nouvelles arrestations", a ajouté M. Kraag.

burs-ric/cvo