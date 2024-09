Record de longévité: le Japon compte plus de 95.000 centenaires, dont une majorité de femmes

Courtesy of Ashiya City/AFP/Archives

Une photo prise le 23 mai 2024 par la municipalité d'Ashiya, montre la Japonaise Tomiko Itook, la personne la plus âgée encore en vie, célébrant son 116e anniversaire

Le Japon a battu un nouveau record en termes de longévité humaine avec plus de 95.000 personnes âgées de 100 ans ou plus - dont près de 90% de femmes - selon des données publiées par le gouvernement mardi.

Ces chiffres mettent en évidence la lente crise démographique qui frappe la quatrième économie mondiale, à mesure que sa population vieillit et diminue.

Au 1er septembre, le Japon comptait 95.119 centenaires, - soit 2.980 de plus qu'il y a un an - dont 83.958 de femmes et 11.161 d'hommes, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Des données distinctes publiées par le ministère des Affaires intérieures et des Communications dimanche ont montré que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus avait atteint le chiffre record de 36,25 millions de Japonais, soit 29,3% de la population du pays.

Avec un tel pourcentage, le Japon arrive en tête sur une liste de 200 pays et régions comptant une population de plus de 100.000 personnes, a précisé le ministère.

Après le décès de la précédente détentrice du record de longévité le mois dernier, Maria Branyas Morera à l'âge de 117 ans, une Japonaise est désormais la personne la plus âgée du monde encore en vie.

Tomiko Itooka, née le 23 mai 1908 et âgée de 116 ans, a pris le relais en tant que nouvelle doyenne de l'humanité, selon l'organisme américain du Gerontology Research Group.

Mme Itooka vit dans une maison de retraite à Ashiya, dans la préfecture de Hyogo (ouest du Japon), a indiqué le ministère japonais de la Santé.

Dans la préfecture de Shizuoka, au centre du Japon, Kiyotaka Mizuno - âgé de 110 ans - a quant à lui déclaré aux médias locaux "n'avoir absolument aucune idée sur le secret" de sa longue vie.

M. Mizuno, qui vit dans la ville de Iwata avec sa famille, se lève tous les matins à 06H30 et mange trois repas par jour sans faire la fine bouche.

Cet adepte de sport passe son temps libre à écouter des émissions sportives diffusées en direct, notamment des combats de sumo, selon les informations du ministère de la Santé.

En 2023, la population japonaise a diminué de 595.000 personnes par rapport à 2022, atteignant désormais 124 millions d'habitants, selon les nouveaux chiffres publiés dimanche par le ministère des Affaires intérieures et des Communications.

La crise démographique a des implications importantes: l'augmentation du nombre de personnes âgées entraîne une hausse des coûts médicaux et sociaux ainsi qu'une diminution de la main-d'oeuvre qui cotise.

Le gouvernement a tenté de ralentir le déclin et le vieillissement de sa population sans grand succès, en repoussant progressivement l'âge de la retraite - 65 ans - devenant la règle pour tous les employeurs à partir de l'année fiscale 2025.