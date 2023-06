Refus d'obtempérer en Charente: l'automobiliste tué, un policier blessé

Un refus d'obtempérer a tourné au drame en Charente: un Guinéen de 19 ans a été tué par un policier qu'il avait blessé aux jambes avec sa voiture, mercredi matin près d'Angoulême, posant une nouvelle fois la question de la légitime défense après une flambée de cas en 2022.

Ce jeune homme, inconnu des autorités selon la procureure de la République Stéphanie Aouine, est visée par une enquête pour "refus d'obtempérer et violences avec arme", soit le véhicule qu'il conduisait. Le policier, qui a dû être hospitalisé, est l'objet d'une procédure pour "homicide volontaire" confiée à l'antenne bordelaise de l'IGPN.

"Tout l'enjeu de ce dossier (...) ça sera la question de la légitime défense et des conditions dans lesquelles (le policier) a dû avoir recours à son arme", a souligné la magistrate lors d'une conférence de presse.

En 2022, 13 décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, un record. Cinq policiers ont été mis en examen dans ces dossiers, les autres ayant été libérés sans poursuite à ce stade.

En Charente, le défunt, dont l'autopsie est prévue mardi, était "titulaire du permis de conduire depuis peu", d'après Mme Aouine. Les enquêteurs vérifient "la situation administrative de son véhicule".

Les faits se sont produits mercredi à Saint-Yrieix-sur-Charente, banlieue résidentielle à l'ouest d'Angoulême. "Vers 04h00", une patrouille a d'abord repéré une Peugeot 307 qui "zigzaguait", "signaux lumineux en fonction", à Angoulême. Invité à s'arrêter, le conducteur a refusé et son véhicule a été "pris en charge à allure réduite".

Une autre patrouille a alors tenté de l'intercepter mais il a accéléré. Arrivé à Saint-Yrieix, le véhicule s'est toutefois immobilisé à un feu rouge, au niveau de l'accès à la RN 10.

Les deux véhicules de police se sont alors positionnés pour une interpellation. Le conducteur a "enclenché la marche arrière" mais est reparti "ensuite en avant en braquant ses roues à gauche, orientant le nez du véhicule vers un autre policier qui s'approchait de lui pour procéder à son interpellation".

Ce fonctionnaire, touché aux jambes lors de cette manoeuvre, a "fait usage simultanément de son arme de service à une reprise". Le conducteur a continué sa route, crevant les deux pneus côté droit sur un "dispositif d'interception" et a fini sa course dans le mur d'une habitation, "150 mètres plus loin". Les policiers ont alors constaté "une blessure par balle au niveau du haut du corps" et appelé les secours.

"Toutes les 20 minutes"

Mercredi dans la matinée, une grande bâche sombre était encore visible sur les lieux, où des enquêteurs s'affairaient, a constaté un photographe de l'AFP.

Des "constatations techniques" y ont été réalisées en présence d'un médecin légiste de Poitiers et de personnels de l'Identification judiciaire, selon la procureure.

Dans un communiqué, le syndicat Alliance a fustigé "la détermination d'un délinquant qui n'a pas hésité une seule seconde à percuter un policier à pied et ainsi de commettre une tentative d'homicide sur nos collègues", ajoutant "qu'en France, un refus d'obtempérer est commis toutes les 20 minutes".

Mi-mai, un automobiliste a été grièvement blessé à la tête par le tir d'un policier municipal en Seine-Saint-Denis après s'être soustrait à un contrôle.

Une semaine plus tard, un commandant de police était renversé et grièvement blessé lors d'un contrôle routier à Vienne (Isère).

Le mois dernier, à La Rochelle (Charente-Maritime), un policier de la BAC a également été percuté par un véhicule, avec une ITT d'au moins 75 jours selon Alliance.

Des policiers sur les lieux où un automobiliste a été tué après un refus d'obtempérer, le 14 juin 2023 Saint-Yrieix-de-Charente, près d'Angoulême AFP

En 2021, environ 27.700 refus d'obtempérer avaient été enregistrés, soit une hausse de près de 50% en dix ans, selon des chiffres officiels.

Autorités et syndicats de police attribuent le record de décès en 2022 à des comportements au volant plus dangereux, mais des chercheurs incriminent une loi de 2017 modifiant l'usage de leur arme par les forces de l'ordre.

jed-sm-pho-cac/bpe/ppy/hj