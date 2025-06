A Reims, un incendie dans une tour HLM fait quatre morts, dont un enfant

Par Catherine DAUDENHAN et Béatrice JOANNIS

Quatre personnes, dont un enfant, ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble HLM à Reims et une enquête a été ouverte pour établir les causes du drame.

Par ailleurs, un enfant est "pour l'instant considéré comme disparu", selon le préfet de la Marne, Henri Prévost. "On ne sait pas s'il était présent dans l'appartement ou pas", a-t-il précisé à l'AFP. "Ce sont les investigations complémentaires qui vont permettre de savoir où il est, s'il est encore vivant ou s'il est malheureusement à compter parmi les victimes".

Deux adultes gravement blessés, classés en urgence absolue, ont été transportés à l'hôpital. Douze autres personnes, enfants et adultes, ont été plus légèrement touchées.

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, avait indiqué dans la matinée que les pompiers n'avaient pas trouvé de corps supplémentaire lors de leurs opérations de reconnaissance.

L'élu précise que les victimes appartiennent à des familles différentes. L'enfant a été retrouvé mort au quatrième étage, d'où serait parti le feu, deux autres personnes sont décédées par inhalation de fumée et la dernière s'est défenestrée, a-t-il indiqué.

L'incendie, qui est terminé, s'est déclaré vers 00H30 au quatrième étage de cette tour de HLM et s'est rapidement propagé aux étages supérieurs, notamment par la façade, selon la préfecture.

"On voyait tout le monde qui criait, qui était sur les fenêtres de l'immeuble en train d'appeler à l'aide, jusqu'au dernier étage, il y avait des personnes en danger, c'était assez impressionnant", raconte un lycéen témoin des débuts de l'incendie, Yael Coché. "Au bout d'un moment, il y avait des explosions, je suppose de gaz, qui ont retenti et là, les flammes étaient énormes, ça montait jusqu'en haut des arbres, c'était impressionnant."

La préfecture a indiqué que "les sapeurs-pompiers ont pu effectuer une reconnaissance dans l'ensemble des appartements à l'exception d'un appartement situé au quatrième étage dans lequel les dégâts et les débris sont beaucoup plus importants". Elle précise dans un communiqué diffusé à 7h que "le bilan définitif ne sera connu qu'à l'issue de la reconnaissance des dégâts".

"Il n'y a pas d'hypothèse pour la cause de l'incendie pour l'instant", a indiqué le procureur de Reims François Schneider, ajoutant qu'une enquête était en cours pour la déterminer.

"Énorme courage"

Fichier vidéo Le quartier Croix-Rouge, mêlant hauts immeubles et maisons dans le sud-ouest de Reims, était entièrement bouclé en tout début de matinée, l'accès à la tour sinistrée interdit par de la rubalise, a constaté une journaliste de l'AFP sur place. Des fenêtres étaient entièrement noircies sur trois niveaux, et plus légèrement sur deux autres au-dessus.

L'immeuble où le drame s'est produit compte 11 niveaux, comportant quatre appartements chacun. Selon Arnaud Robinet, il ne posait pas de problème de salubrité et avait fait l'objet d'un programme de rénovation thermique. L'immeuble voisin avait été touché par un incendie en février, causé par un "feu de cuisine", selon le maire.

Des policiers nationaux patrouillant dans ce quartier populaire pendant la nuit sont intervenus les premiers après le départ de feu et ont évacué des personnes qui se trouvaient dans les escaliers "avec un énorme courage", a rapporté M. Robinet. Les pompiers sont ensuite arrivés rapidement sur les lieux.

Sur place, l'intervention s'est révélée "difficile", a précisé le préfet, en raison de la taille de l'immeuble, mais aussi des conditions météorologiques.

"Il y avait beaucoup de vent sur Reims dans la nuit, et les fumées avaient tendance à se rabattre vers l'intérieur", ce qui compliquait l'évacuation, a-t-il expliqué.

Quinze véhicules de pompiers et 62 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que 20 policiers nationaux, 20 policiers municipaux et neuf soignants du Smur.

Une quarantaine de personnes sinistrées ont été prises en charge par la Croix-Rouge dans un gymnase mis à disposition par la municipalité.

Un résident de l'immeuble voisin, Cyril Gasnier, a raconté à l'AFP qu'il était au téléphone avec sa mère, vers minuit, quand il a entendu des gens hurler. Il est descendu dans la rue et a confié avoir eu peur pour son logement mais a ensuite pu rentrer chez lui.

